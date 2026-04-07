Este miércoles 8 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League, FC Barcelona recibirá en su casa al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.



De cara a este importante compromiso, en conferencia de prensa, habló João Pedro Cavaco Cancelo, lateral derecho portugués del conjunto culé, que sería titular ante el 'colchonero'.

Cancelo habló de Lamine

En uno de los apartados de la charla con los medios de comunicación, al exjugador del Manchester City de la Premier League de Inglaterra y de la Juventus de la Serie A de Italia, le consultaron por el presente de Lamine Yamal.



Cancelo, sin rodeos, manifestó que no hace falta decir nada sobre la joya de la escuadra blaugrana y la selección de España. Afirmó que Lamine Yamal está entre los jugadores más talentosos del planeta.

Consideración alta

"No hace falta decir nada. Lamine es el jugador con más talento del mundo o en el top-3. Es un honor poder seguir trabajando con él y verlo en los entrenos. Hace la diferencia y es bueno tenerlo de nuestro lado", expresó el luso.



Lamine Yamal es considerado por muchos amantes del deporte rey como el mejor jugador del mundo y es llamado también a seguir el legado que dejaron astros como Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo.

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Sobre el partido

Sobre el compromiso Vs. Atlético de Madrid, cabe mencionar, también habló el marcador de punta, que estaría con su selección y enfrentaría a Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



"Es un partido muy importante. Sabemos que tenemos que ir al Wanda después, que es un campo muy complicado. Lo bueno sería conseguir un resultado y dejar bien encaminada la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para todo", aseguró.



"Esperamos lo mismo de lo que ha sido el Atlético los últimos años. Son un equipo agresivo, con jugadores de talento. Nosotros tenemos que controlarlo, como hicimos en el último, y buscar la victoria. Es una competición muy importante para nosotros", sentenció, entre otras cosas más.















