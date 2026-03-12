Santa Fe: el jugador que se perdería la primera vuelta de fase de grupos en Libertadores

El jueves 19 de marzo, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima (a la espera de la clasificación del Medellín) conocerán a sus respectivos rivales en la Copa Libertadores. A partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo en Paraguay el sorteo de la fase de grupos.

Vea también: Selección de Irán respondió a la advertencia de Trump y pidió a FIFA eliminar a Estados Unidos del Mundial

Con un presente complejo en la Liga BetPlay por fuera de los ocho, Santa Fe tendrá que tomar prioridades cuando se junte el torneo nacional con la Copa Libertadores. En busca de hacer un buen certamen continental, el club se armó con experimentados jugadores y con un Maximiliano Lovera que llegó de Rosario Central y es una de las grandes incorporaciones.

Sin embargo, antes de la competencia, el club tuvo grandes infortunios con el departamento médico por una curiosa lesión de Franco Fagúndez que, afortunadamente, ya se está recuperando y está en últimos tramos de su recuperación para volver a las canchas. Sumado al uruguayo, también está Ewil Murillo que se convirtió en la primera baja del club para la Copa Libertadores.

EWIL MURILLO SE PERDERÍA LA PRIMERA VUELTA DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores para Santa Fe tomará forma después del sorteo el jueves 19 de marzo. Lo que sí está definido ahora es el calendario de los partidos del cuadro cardenal que debutará entre el 7 y el 9 de abril. Luego, el segundo partido será el 14-16 de ese mismo mes, y la tercera fecha completando la primera vuelta será el 28-30 de abril.

Ewil Murillo fue operado por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha y ya empieza su recuperación para intentar llegar a la Copa Libertadores en la segunda vuelta. Este jueves 12 de marzo hubo una atención a medios de Pablo Repetto y se conoció el tiempo de recuperación del volante ex Nacional.

Le puede interesar: Lo de Millonarios no fue casualidad en Sudamericana: “No nos sorprendió”

El panorama indica que Ewil Murillo tendrá que estar afuera de las canchas por un mes y medio. Es decir, podría llegar a principios del mes de mayo, lo que quiere decir que, sean los rivales que sean, Santa Fe no contará con Murillo en los primeros tres partidos de la Copa Libertadores.

Si no hay ninguna recaída en la recuperación de Ewil Murillo, el jugador podría llegar en algodones para el juego de la cuarta fecha el 5-7 de mayo, o bien, el 19-21 de ese mes para la quinta fecha en busca de no correr riesgos con su recuperación y con su regreso a las canchas.

SANTA FE SUMA REFUERZOS PARA ENFRENTAR A ALIANZA

Ewil Murillo tampoco podrá estar en las siguientes fechas de la Liga BetPlay, pero, para la undécima jornada enfrentando a Alianza Valledupar FC en el Estadio El Campín, Pablo Repetto tendría a Mateo Puerta, Jader Obrian y Maximiliano Lovera en la convocatoria.

Lea también: Selección Colombia perdería por lesión a una de sus figuras por el resto de la temporada

Estos tres jugadores llegaron en este mercado de fichajes y esperan debutar al igual que Juan Sebastián Quintero que no ha sumado convocatorias, pero sí ha estado convocado en anteriores partidos.

Aparte de la ausencia de Ewil, Santa Fe tampoco podrá contar con Franco Fagúndez que evoluciona en su recuperación para volver pronto, mientras que Alexis Zapata estaría en duda. La idea es que pueda ser revisado por el departamento médico entre jueves o viernes para determinar si puede estar el sábado.