Héctor Rivera, árbitro de Chicó vs Millonarios, recibió inesperado 'premio'

La Federación Colombiana de Fútbol, por medio de su Comisión Arbitral, dio a conocer las designaciones para la fecha 12 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, y uno de los nombres que más llamó la atención fue el del juez Héctor Rivera, quien recibió un inesperado ‘premio’.

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Se habla de ‘premio’ entre comillas simples debido a que, pese a su controversial actuación en la jornada anterior, el árbitro fue nuevamente designado para dirigir un compromiso en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Rivera, de árbitro en Chicó vs Millonarios a pitar Águilas - América

De acuerdo con las designaciones oficiales, Héctor Rivera será el árbitro central del partido entre Águilas Doradas y América de Cali, programado para el viernes 20 de marzo en el estadio Cincuentenario, duelo correspondiente a la duodécima fecha del campeonato.

La presencia de Rivera en esta jornada ha generado comentarios debido a lo ocurrido días atrás en el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios FC, válido por la undécima fecha del torneo.

En ese compromiso, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto boyacense, el juez central protagonizó varias decisiones discutidas que terminaron marcando el desarrollo del encuentro.

Héctor Rivera y los errores en Chicó - Millonarios

Una de las más comentadas fue la expulsión del capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, quien vio la tarjeta roja directa luego de que el árbitro interpretara que el futbolista le profirió un insulto.

Además de esa acción, durante el desarrollo del partido el árbitro fue cuestionado por permitir que varios futbolistas le reclamaran de manera insistente, situación que dejó la sensación de que el juego se le fue saliendo de control.

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Por esa razón, la nueva designación de Héctor Rivera apenas una fecha después de aquella polémica ha despertado debate en torno a los criterios que aplica la Comisión Arbitral para evaluar el rendimiento de los jueces.

Y es que, para muchos analistas, un desempeño cuestionado debería derivar en una pausa o sanción para el árbitro, mientras que en este caso ocurrió lo contrario: el juez de Nariño seguirá en actividad inmediata, lo que algunos interpretan como un ‘premio’ dentro del arbitraje del fútbol colombiano.