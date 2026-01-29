[Video] Amague de pelea entre dos jugadores de Millonarios en plena cancha

Un momento de tensión se vivió en Millonarios durante el partido ante Deportivo Pasto, disputado en el estadio Departamental Libertad, cuando dos de sus futbolistas sostuvieron una discusión en plena cancha.

Los involucrados fueron los delanteros Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, quienes llamaron la atención sobre los 30 minutos del primer tiempo, justo cuando el árbitro sancionó un penalti en favor del conjunto azul.

De inmediato, Rodrigo Contreras tomó el balón y se dispuso a ejecutar el cobro desde los once pasos, situación que no cayó nada bien en Leonardo Castro, quien reclamó y recordó que él había sido el habitual cobrador de penales en el equipo.

La molestia de Castro fue evidente y el cruce de palabras subió de tono, al punto que algunos compañeros tuvieron que intervenir rápidamente para separarlo.

Tras varios segundos de discusión, finalmente se mantuvo la decisión: Rodrigo Contreras fue el encargado de ejecutar el penalti, mientras Castro se retiró visiblemente inconforme de la escena.

Por fortuna para Millonarios, Contreras respondió con efectividad, cobrando al centro del arco y convirtiendo el gol que le dio tranquilidad momentánea al equipo en medio de un contexto complicado.

Lejos de alimentar la polémica, el primer gesto de Contreras tras anotar fue ir directamente a celebrar con Leonardo Castro, en un intento claro por limar asperezas y evitar que el episodio se tradujera en un problema mayor dentro del camerino.

La acción fue bien recibida por el resto del plantel, consciente de que cualquier fractura interna podría agravar la situación deportiva que atraviesa el club en este arranque de torneo.

Cabe recordar que Millonarios llegó a este compromiso con dos derrotas consecutivas, y que el técnico Hernán Torres ya habría recibido un ultimátum por parte de la dirigencia, por lo que episodios como este reflejan la presión que rodea actualmente al equipo azul.

Para el inicio del segundo tiempo Leonardo Castro fue sustituido, teniendo en cuenta que el mediocampista Mateo García se fue expulsado y era necesario replantear tácticamente al equipo.