Copa América de Futsal: resultados fecha 4 y tabla de posiciones

La Copa América de Futsal avanza hacia su recta final y, tras disputarse la cuarta fecha, la tabla de posiciones comienza a clarificar el panorama de las selecciones con opciones reales de avanzar a las semifinales.
En el grupo A, Argentina y Uruguay lideran con siete puntos cada uno, luego de sus triunfos ante Ecuador (4-0) y Paraguay (2-1), respectivamente. Perú aparece muy cerca con seis unidades, mientras que Paraguay se quedó con tres y Ecuador, que además descansará en la última jornada, ya está eliminado sin puntos.
Justamente, Ecuador y Bolivia son las dos selecciones que no solo tendrán jornada libre en la quinta fecha, sino que también quedaron matemáticamente fuera de la pelea por un cupo a semifinales. A ellas se suman Chile y Paraguay, que ya no tienen posibilidades de clasificar.
Por el grupo B, Venezuela se consolidó como la gran protagonista del torneo. La Vinotinto venció con autoridad 6-2 a Bolivia, llegó a nueve puntos y se convirtió en la única selección que ya aseguró su presencia en las semifinales.
Brasil es segundo con siete unidades tras imponerse 2-0 a Chile, mientras que Colombia se mantiene tercera con cuatro puntos y aún conserva opciones matemáticas de clasificar, dependiendo de los resultados de la última fecha.
Resultados de la cuarta fecha de la Copa América de Futsal
Argentina 4-0 Ecuador
Uruguay 2-1 Paraguay
Venezuela 6-2 Bolivia
Chile 0-2 Brasil
Tablas de posiciones de la Copa América de Futsal - fecha 4
Grupo A
1. Argentina – 7 puntos (+7)
2. Uruguay – 7 (+2)
3. Perú – 6
4. Paraguay – 3
5. Ecuador – 0
Grupo B
1. Venezuela – 9 puntos
2. Brasil – 7
3. Colombia – 4
4. Chile – 3
5. Bolivia – 0
La quinta y definitiva jornada se disputará este jueves 29 de enero, con los duelos Chile vs Colombia, Brasil vs Venezuela, Uruguay vs Perú y Paraguay vs Argentina, en una fecha que definirá a las dos mejores selecciones de cada grupo que avanzarán a las semifinales del certamen.
Programación quinta fecha - jueves 29 de enero
Chile vs Colombia (10:00 a. m.)
Brasil vs Venezuela (12:30 p. m.)
Uruguay vs Perú (3:00 p. m.)
Paraguay vs Argentina (5:30 p. m.)
Libres: Ecuador y Bolivia
*Horarios de Colombia