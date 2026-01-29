Copa América de Futsal: resultados fecha 4 y tabla de posiciones

La Copa América de Futsal avanza hacia su recta final y, tras disputarse la cuarta fecha, la tabla de posiciones comienza a clarificar el panorama de las selecciones con opciones reales de avanzar a las semifinales.

En el grupo A, Argentina y Uruguay lideran con siete puntos cada uno, luego de sus triunfos ante Ecuador (4-0) y Paraguay (2-1), respectivamente. Perú aparece muy cerca con seis unidades, mientras que Paraguay se quedó con tres y Ecuador, que además descansará en la última jornada, ya está eliminado sin puntos.

Justamente, Ecuador y Bolivia son las dos selecciones que no solo tendrán jornada libre en la quinta fecha, sino que también quedaron matemáticamente fuera de la pelea por un cupo a semifinales. A ellas se suman Chile y Paraguay, que ya no tienen posibilidades de clasificar.

Por el grupo B, Venezuela se consolidó como la gran protagonista del torneo. La Vinotinto venció con autoridad 6-2 a Bolivia, llegó a nueve puntos y se convirtió en la única selección que ya aseguró su presencia en las semifinales.

Brasil es segundo con siete unidades tras imponerse 2-0 a Chile, mientras que Colombia se mantiene tercera con cuatro puntos y aún conserva opciones matemáticas de clasificar, dependiendo de los resultados de la última fecha.

Resultados de la cuarta fecha de la Copa América de Futsal

Argentina 4-0 Ecuador

Uruguay 2-1 Paraguay

Venezuela 6-2 Bolivia

Chile 0-2 Brasil

Tablas de posiciones de la Copa América de Futsal - fecha 4

Grupo A

1. Argentina – 7 puntos (+7)

2. Uruguay – 7 (+2)

3. Perú – 6

4. Paraguay – 3

5. Ecuador – 0

Grupo B

1. Venezuela – 9 puntos

2. Brasil – 7

3. Colombia – 4

4. Chile – 3

5. Bolivia – 0

La quinta y definitiva jornada se disputará este jueves 29 de enero, con los duelos Chile vs Colombia, Brasil vs Venezuela, Uruguay vs Perú y Paraguay vs Argentina, en una fecha que definirá a las dos mejores selecciones de cada grupo que avanzarán a las semifinales del certamen.

Programación quinta fecha - jueves 29 de enero

Chile vs Colombia (10:00 a. m.)

Brasil vs Venezuela (12:30 p. m.)

Uruguay vs Perú (3:00 p. m.)

Paraguay vs Argentina (5:30 p. m.)

Libres: Ecuador y Bolivia

*Horarios de Colombia