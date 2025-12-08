Hernán Torres pidió un jugador para Millonarios y la dirigencia se habría negado

Hernán Torres habría recibido un ‘no’ rotundo de la dirigencia de Millonarios a una de sus solicitudes para la próxima temporada, relacionada directamente con el arco del equipo.

Según se conoció, el técnico pidió la continuidad del arquero Iván Arboleda, quien finaliza contrato a finales de este año, pero la directiva decidió no ofrecerle renovación.

La información fue revelada por el periodista Cristian Pinzón, quien aseguró que: “Iván Arboleda no va más con Millonarios, Hernán Torres lo quería, pero el equipo nunca le ofreció renovación”.

Esta decisión habría pasado por el nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, quien ya empieza a tener incidencia en la conformación de la plantilla para 2026.

Ante la negativa por Arboleda, Millonarios ahora activó la búsqueda de un nuevo guardameta y ya tendría un nombre en carpeta, con el fin de que llegue a pelear la titularidad.

El arquero que quiere Millonarios para 2026

Se trata de Kevin Cataño, arquero de 22 años que actualmente milita en Real Cundinamarca, por quien el cuadro capitalino ya habría preguntado condiciones.

Cataño viene de cumplir un destacado semestre en el torneo de ascenso, lo que lo puso en el radar de varios equipos del fútbol colombiano.

Entre tanto, todo apunta a que Iván Arboleda se convertiría en nuevo jugador de Águilas Doradas para 2026, cerrando así su etapa en el cuadro embajador.