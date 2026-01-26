Hernán Torres se rehúsa a renunciar a Millonarios: “Confío en mi trabajo”

Hernán Torres compareció en rueda de prensa este domingo tras la derrota 1-2 de Millonarios ante Junior en el estadio El Campín, un resultado que dejó al equipo azul con dos caídas consecutivas en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I y que volvió a encender el debate sobre el momento deportivo del club.

Declaraciones de Hernán Torres tras Millonarios 1-2 Junior

El entrenador tolimense se mostró golpeado por el resultado, pero dejó claro que no piensa dar un paso al costado. “Nunca me rindo, sigo luchando, sigo trabajando porque confío en mi trabajo”, afirmó Torres, quien insistió en que su convicción sigue intacta pese al complejo panorama.

Torres reconoció que el estado de ánimo no es el mejor luego de una nueva derrota en casa. “Uno no se siente bien, menos cuando uno pierde”, señaló, reflejando la frustración por no haber podido sumar ante Junior, que se impuso con goles de Teófilo Gutiérrez y Jermein Peña, mientras que Rodrigo Contreras descontó para Millonarios.

Consultado sobre su continuidad, el técnico fue prudente y evitó tomar decisiones apresuradas. “Me parece prematuro decir si me voy o no”, dijo, dejando en claro que, por ahora, su enfoque está en seguir trabajando y corregir errores.

El estratega también se refirió a la relación con la dirigencia y al respaldo institucional, entendiendo que en el fútbol los tiempos suelen ser cortos. “En el fútbol el respaldo son los resultados, pero no hay que esperar tanto”, comentó, aunque aclaró que desconoce cuál es la postura actual de los directivos.

En esa misma línea, Torres explicó que mantiene diálogo permanente con la parte administrativa, especialmente en temas de planificación. “Yo no puedo saber qué están pensando los directivos, yo sigo trabajando”, expresó, dejando claro que su tarea es enfocarse en el día a día del equipo.

Uno de los puntos que destacó el DT fue el análisis táctico del compromiso ante Junior, en el que asumió riesgos en busca del empate. “Arriesgué bastante en el partido de hoy, en los últimos 15 o 18 minutos nos quedamos solo con un volante de marca”, explicó, justificando la propuesta ofensiva en el tramo final.

Además, anticipó que junto a la dirigencia se evaluará cómo aprovechar el cupo libre para inscribir jugadores, entendiendo que el plantel aún puede fortalecerse. “Vamos a decidir con la parte dirigencial cómo aprovechar el cupo”, apuntó.

Finalmente, Hernán Torres cerró su intervención reafirmando su compromiso con el club. “No voy a dejar de ser perseverante y menos en una institución que quiero como Millonarios”, concluyó.

Próximo partido de Millonarios

El próximo reto del equipo azul será este miércoles ante Deportivo Pasto, desde las 8:30 de la noche en el estadio Libertad, en un duelo clave para revertir el mal inicio de temporada.