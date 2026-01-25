[Video] Mateo García, jugador e hincha de Millonarios, lloró durante el himno de Bogotá

Mateo García fue protagonista de un momento emotivo este domingo, pues previo al partido entre Millonarios y Junior por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I, que se disputa en el estadio El Campín de Bogotá.

Mientras sonaba el himno de Bogotá, el mediocampista no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente conmovido, en una escena que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Este compromiso marca un hecho especial en la carrera de García, ya que se trata del primer partido que disputa como jugador de Millonarios en El Campín, un escenario cargado de simbolismo para el futbolista.

El volante de 27 años es reconocido hincha del club Embajador, por lo que entonar el himno de su ciudad vistiendo la camiseta azul habría despertado un sentimiento de nostalgia y orgullo personal.

Durante todo el himno, Mateo García permaneció llorando y en varias oportunidades fue enfocado por las cámaras de Win Sports, imágenes que no tardaron en viralizarse en redes sociales entre los aficionados al fútbol colombiano.

Millonarios: video de Mateo García llorando en el himno de Bogotá

Cabe recordar que García llegó a Millonarios para este primer semestre de 2026, como una apuesta del club para reforzar la zona de primera línea del mediocampo.

Trayectoria de Mateo García

Antes de su arribo al conjunto bogotano, el futbolista pasó por Deportivo Pasto, Llaneros, Unión Magdalena, Real Cartagena y Once Caldas, construyendo una carrera sólida en el FPC.

Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, Mateo García se ha ganado rápidamente un lugar en el once titular, convirtiéndose en una pieza clave en el equilibrio del equipo.

El duelo ante Junior se da en un contexto exigente para ambos clubes, ya que Millonarios viene de perder 2-1 ante Atlético Bucaramanga, mientras que los barranquilleros cayeron 0-2 frente a Deportes Tolima en la primera fecha y, días atrás, perdieron el título de la Superliga ante Independiente Santa Fe, precisamente en El Campín.