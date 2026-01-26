[Video] Junior lució bien y derrotó a un 'flojo' Millonarios en El Campín

Junior FC se sacudió de los golpes recientes y firmó una victoria de carácter este domingo 25 de enero, al imponerse 2-1 sobre Millonarios en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El conjunto barranquillero llegaba golpeado tras la dura derrota en la Superliga ante Independiente Santa Fe, pero mostró una versión sólida, intensa y eficaz frente a un Millonarios que lució impreciso y sin respuestas en varios pasajes del compromiso.

Desde el arranque, Junior se mostró mejor plantado en el campo, con presión alta y buen manejo de la pelota, incomodando a un local que no lograba sostener la posesión ni imponer condiciones ante su gente.

La apertura del marcador llegó al minuto 27 del primer tiempo, cuando Teófilo Gutiérrez protagonizó una gran jugada colectiva en campo azul y, tras una ‘tocata’, sacó un remate certero para firmar un auténtico golazo que silenció El Campín.

Millonarios reaccionó y encontró el empate al minuto 38, luego de una acción bien elaborada que terminó con una definición de calidad de Rodrigo Contreras, quien venció al arquero visitante para el 1-1 parcial.

Sin embargo, cuando el primer tiempo estaba por expirar, Junior volvió a golpear. Tras un tiro de esquina ejecutado por Teófilo Gutiérrez, Jermein Peña apareció en el área y, con un certero cabezazo, puso el 2-1 justo antes del descanso.

En el segundo tiempo, Millonarios intentó adelantar líneas, pero careció de claridad en el último tercio. Incluso, un gol de Jorge Arias fue correctamente invalidado por fuera de lugar, en una de las pocas aproximaciones claras del conjunto embajador.

Video del gol anulado a Jorge Arias en Millonarios - Junior

Con el marcador a favor, Junior manejó los tiempos del partido, cerró espacios y le dio trámite al compromiso, mostrando orden defensivo y madurez para sostener la ventaja en un escenario exigente.

Lea también Marino Hinestroza NO ha firmado con Vasco, que hizo un anuncio oficial

Así, Junior sumó sus primeros tres puntos del torneo tras la caída 0-2 ante Deportes Tolima en la jornada inicial, mientras que Millonarios continúa en blanco, luego de haber perdido también 2-1 frente a Atlético Bucaramanga.

Próximos partidos de Junior y Millonarios

En la próxima fecha, los azules visitarán a Deportivo Pasto el miércoles 28 de enero a las 8:30 p. m., y Junior recibirá a Atlético Nacional el viernes 30 a las 8:00 de la noche.