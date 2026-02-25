Marino vería la luz en Vasco da Gama: salida de entrenador lo beneficiaría

Se viene una nueva fecha para el Vasco da Gama en el Brasileirao para intentar borrar la mala imagen que dejó en el Campeonato Carioca enfrentando a Fluminense y cayendo por la mínima diferencia. Ese resultado acabó con la gestión de Fernando Diniz en el banquillo del club.

A la espera de conocer qué entrenador llegará a Vasco da Gama y con candidatos como Marcelo Gallardo, Renato Gaúcho y Artur Jorge, los cuatro jugadores colombianos podrían tener nuevos roles con este cambio en el timonel. Una decisión apresurada, dado que la serie tiene un resultado corto y que falta la vuelta en el Maracaná.

Entre los jugadores colombianos de Vasco da Gama está Marino Hinestroza que se convirtió en nuevo fichaje del equipo carioca procedente de Atlético Nacional. Desde su llegada con Fernando Diniz solo estuvo en cancha en cinco partidos y, la mayoría, arrancando como suplente.

LA SALIDA DE FERNANDO DINIZ BENEFICIARÍA A MARINO HINESTROZA

El cambio de entrenador va a beneficiar a Marino Hinestroza, o, eso es lo que se prevé en su futuro inmediato con el equipo brasileño. Aunque Fernando Diniz estaba mentalizado en sacar el mejor provecho del extremo vallecaucano, Marino no tuvo mucha regularidad en el campo de juego.

Los directivos siguen empecinados a confiar en la capacidad de Marino Hinestroza que en Atlético Nacional fue uno de los mejores futbolistas, permitiéndole estar en las convocatorias de la Selección Colombia. El extremo podría tener un nuevo papel en Vasco da Gama a la espera de que confirmen al entrenador en posesión.

Y es que, Bruno Lazaroni, director técnico interino afirmó que los colombianos se están acoplando bien a las últimas sesiones de entrenamiento, tanto así que los premiarían con titularidades en el siguiente partido del Brasileirao frente al Santos en condición de visitante.

El medio GloboEsporte dio a conocer que Bruno Lazaroni estaría pensando en alinear al ex Atlético Nacional desde el arranque ante el Santos en un partido clave para salir de la zona del descenso, "Marino Hinestroza tuvo una prueba como titular en los entrenamientos de esta semana y podría tener su primera oportunidad en el once inicial contra el Santos”.

La decisión final será de Bruno Lazaroni, pero, todo parece indicar que Marino Hinestroza podría figurar en la alineación del vasco da Gama en un partido vital para las aspiraciones del cuadro carioca. Además, el club tendrá que guardar a algunos futbolistas, dado que el próximo reto será clasificar a la final del Campeonato Carioca.

Sumado a esto, lo del entrenador se tendrá que resolver en los próximos días y ahí se sabrá cuál será el rol del extremo vallecaucano si le seguirán dando la misma confianza para sacar su mejor nivel o si seguirá de suplente.