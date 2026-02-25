No solo fue la clasificación: la buena noticia que recibió Medellín en Libertadores

El Fútbol Colombiano empieza a dar de qué hablar con buenas noticias en la Copa Libertadores en las fases previas. Deportes Tolima ganó en Venezuela contra Deportivo Táchira, mientras que el Deportivo Independiente Medellín sobrepasó la serie con Liverpool de Uruguay.

Vea también: Lorenzo confirmó si Falcao va a ir al Mundial con Colombia

Giuliano Tiberti, asistente técnico del Medellín aseguró que al cuadro antioqueño le tocó el rival más complicado en esta Fase II y que, al vencerlos dieron un golpe de autoridad. En Uruguay ganaron con un marcador de 1-2 gracias a Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios. En el Atanasio Girardot igualaron sin goles.

Gracias al marcador que sacaron en el partido de ida lograron sellar la clasificación para la tercera fase en donde sueñan latentemente con la posibilidad de meterse a la fase de grupos en donde ya están Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, campeones del 2025.

Además de la clasificación, Medellín recibió una gran noticia para buscar un título que le hace falta a la institución en un torneo internacional, especialmente en una competencia de tanta importancia como la Copa Libertadores.

MEDELLÍN CONTINUARÁ EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES Y JUGARÁ FASE DE GRUPOS

La clasificación a la tercera fase toma mucha importancia porque permite ganar un buen dinero con 600,000 dólares que se suman a los 500,000 por estar en la segunda instancia anteriormente. Además del aspecto económico, el club aseguró seguir en competencias internacionales en este 2026.

Medellín clasificó a la Fase III en donde esperará por su rival. Llegar a esta instancia es el último paso para poder sellar una clasificación a la fase de grupos y aguardar por el sorteo completo de los grupos.

Le puede interesar: Frank Fabra rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors

En caso de que los dirigidos por Alejandro Restrepo superen la tercera fase sellarán la clasificación para la fase de grupos y continuarán en la Copa Libertadores. Sin embargo, caer en esta nueva serie que se avecina tampoco se ve con malos ojos.

Sin duda alguna, la prioridad es seguir en la Copa Libertadores. La derrota en Fase III le permitiría clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que podría ser otro objetivo. En ese orden de ideas, pase lo que pase en esta tercera fase continuará en torneos continentales aspirando a ganar un título.

EL RIVAL DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN EN LA TERCERA FASE DE LA COPA LIBERTADORES

Con esta clasificación, el Medellín esperará por su rival que saldrá de la llave entre Guaraní y Juventud las Piedras que se definirá el jueves 26 de febrero en territorio paraguayo.

Lea también: Gamero sufriría baja sensible en Cali tras interés de la MLS por una de sus figuras

El primer partido terminó con una igualdad sin goles. Guaraní tiene la oportunidad en condición de local de sacar una victoria, respetar la casa y verse las caras con Medellín. En caso de que los paraguayos sellen el paso, los ‘Poderosos’ cerrarán la serie en Paraguay. Si Juventud las Piedras clasifica, todo terminará en el Atanasio Girardot.