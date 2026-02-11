La solicitud de Sencia a los equipos que van a jugar en El Campín

El tema de la grama de El Campín sigue en la polémica. Luego de lo acontecido en días anteriores por la suspensión de varios partidos, la grama de El Campín sigue siendo asunto de conversación entre todos los involucrados en el fútbol, teniendo en cuenta lo que se ha dado a conocer sobre el cuidado del escenario deportivo.

En las últimas horas, Dimayor, Independiente Santa Fe y Millonarios dieron el aval para que el fútbol vuelva al Nemesio Camacho. Sin embargo, se conoció que Sencia habría hecho algunas peticiones a los clubes que disputen partidos en el ‘Coloso’ de la 57, esto con el fin de “cuidar un poco más la grama”.

Solicitud de Sencia a los clubes que jueguen en El Campín

En entrevista con Win Sports, Juan Carlos Salamanca, encargado de cuidar la grama del Estadio Nemesio Camacho, afirmó que se solicitó a los clubes que no realicen sus entrenamientos previos dentro del terreno de juego, esto para que a la hora del partido la grama no tenga ningún problema y esté apta para jugar fútbol.

“Ayer, con la visita de Dimayor y con los clubes de fútbol, también llegamos a un acuerdo: que los calentamientos, mientras la grama termina de germinar y tejer, se van a realizar en la parte exterior del campo. El proceso va muy bien”, aseguró Juan Carlos Salamanca.

Además, dejó claro que el concierto que se tiene programado el 28 de febrero se va a realizar sin ningún problema, lo que ha generado todo tipo de polémica en el fútbol, pues para nadie es un secreto que los conciertos y otro tipo de eventos que no sean de fútbol son los que perjudican la grama del escenario deportivo.

¿Habrá conciertos en El Campín?

Por otro lado, el gerente de Equiver confirmó que durante los meses de marzo y abril no se van a presentar conciertos en el Nemesio Camacho y que esto ayudaría a que el proceso de mejora de la grama pueda ser lo más eficiente y se puedan llevar a cabo las actividades en torno al fútbol.

“Revisando el cronograma como viene, la programación, tenemos unos espacios más largos para que la grama naturalmente haga su proceso de rehabilitación”, finalizó.