Holgado no jugaría en América de Cali: ¿interés desde Argentina?

Todo el comité ejecutivo de la asociación de fútbol de Malasia renunció este miércoles, el último golpe en una perjudicial disputa de elegibilidad por documentos falsificados utilizados para alinear a jugadores nacidos en el extranjero en las eliminatorias de la Copa Asiática.

Holgado define su futuro: el TAS concedió a los siete jugadores un indulto en espera del resultado de las audiencias

La FIFA suspendió a siete jugadores nacidos en el extranjero durante un año en septiembre y multó a la FAM con 400.000 dólares por presentar documentos falsificados afirmando que tenían ascendencia malasia.

Lea también Restrepo pasa la página y ya piensa en Millonarios

La FIFA acusó a la federación del país de presentar los documentos para que pudieran representar a la nación del sudeste asiático, aparentemente para darle un impulso al equipo nacional de fútbol.

El organismo rector del fútbol mundial inició una investigación tras recibir una queja tras la goleada 4-0 que Malasia propinó a Vietnam en un partido de clasificación para la Copa Asiática en junio.

La investigación del organismo demostró que ninguno de los jugadores -Héctor Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Joao Brandao Figueiredo- tenía padres o abuelos nacidos en el país.

El TAS concedió a los siete jugadores un indulto en espera del resultado de las audiencias, ahora fijadas para el 25 de febrero. Windsor, de la AFC, dijo que la medida permitiría a los jugadores jugar para sus clubes.

¿Rodrigo Holgado regresa a América?

Después del fallo del TAS, Rodrigo Holgado tendría que ponerse bajo las órdenes de América de Cali, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Lea también Falcao reapareció y le puso la cara a los hinchas de Millonarios

La situación es un misterio, porque el indulto es válido hasta la fecha del juicio, el 25 de febrero, además que por la situación del jugador, en su momento el club aseguró el argentino tendría una “licencia no remunerada”.

Jaime Dinas, periodista de la ciudad de Cali asegura que: “el jugador Rodrigo Julián Holgado, vinculado hasta diciembre/2026 y quien NO recibió salario los últimos 4 meses de parte de América de Cali por estar suspendido, aún NO llega a la ciudad y NO le sale al teléfono a Tulio Gómez el atacante y su representante dicen tener una oferta de Independiente”.