Hugo Rodallega destapó su nuevo objetivo en Santa Fe

Hugo Rodallega se ha convertido en el gran referente de Independiente Santa Fe en los últimos años, teniendo en cuenta lo que ha hecho el atacante desde que se sumó al conjunto 'cardenal' en 2023.

Con la camiseta de Santa Fe, el delantero registra 146 partidos disputados en los que ha anotado 62 goles y dado 13 asistencias. Adicionalmente, Rodallega agregó a su palmarés los títulos de la Liga BetPlay del primer semestre de 2025 y la Superliga.

El nuevo objetivo de Rodallega en Santa Fe

Con 40 años, Hugo Rodallega sigue afianzándose como máxima figura de Santa Fe y para la temporada 2026 tiene claro su nuevo objetivo.

Rodallega explicó en diálogo con Win Sports que quiere que el conjunto 'cardenal' sea "conocido internacionalmente".

"La idea es hacer que Santa Fe sea conocido internacionalmente. Es uno de mis objetivos", afirmó.

Lo dicho por el atacante está relacionado con el regreso de Santa Fe a un certamen internacional, ya que sus últimas apariciones en el continente fueron en el 2023 en la Copa Sudamericana y en el 2021 en la Copa Libertadores.

Adicionalmente, Rodallega pretende volver a ganar un torneo Conmebol, después de haberse quedado con la Copa Sudamericana en 2015.

Rodallega le dio consejo a Jhon Jader Durán

Hugo Rodallega también tuvo tiempo para hablar de Jhon Jader Durán, a quien destacó por sus condiciones como atacante.

"Es un hombre que tiene una gran capacidad, un gran potencial. Tiene unas condiciones envidiables. Tiene una pegada impresionante, unos movimientos que causan impacto. Es un delantero con mucho potencial. No es un secreto que ha tenido problemas personales extra futbolísticos, pero eso no le quita el talento que tienen", dijo.

Rodallega también reveló que le dio un importante consejo a Durán.

"Me encantaría que se dedique a jugar, a hacer goles, a enfocarse en su carrera que es primordial. En el único consejo que le pude dar le dije que se enfoque, no hacer caso a lo que se habla públicamente, que demuestre con su talento y fútbol lo que es capaz de hacer y que eso lo va a llevar a grandes equipos y a ser el 9 referente de la Selección".