Santa Fe tiene acuerdo con un extremo muy recordado en Millonarios

Independiente Santa Fe tiene acuerdo de palabra para reforzar su nómina con un extremo con pasado reciente en Millonarios. Todo apunta a que Jader Valencia será nuevo jugador del Rojo en los próximos días, a falta de detalles para su oficialización.

La información fue revelada por el periodista Sebastián Heredia este lunes 9 de febrero, en el programa La FM Más Fútbol, donde aseguró que el futbolista está muy cerca de firmar su contrato con Santa Fe, club que venía analizando opciones para potenciar sus bandas ofensivas.

Jader Valencia, el extremo que llegará a Santa Fe

Valencia es un extremo o mediapunta de 26 años, con experiencia tanto en el fútbol local como en el exterior. A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas de Bogotá FC, Millonarios, Lens B de Francia e Independiente Medellín, equipo al que llegó tras salir libre del cuadro embajador.

Justamente su paso por Millonarios es el más recordado de su trayectoria. Con el club azul tuvo protagonismo en contados pasajes y celebró títulos, antes de cerrar su ciclo y marcharse al DIM, donde apenas tuvo participación durante el segundo semestre de 2025.

Además, Jader Valencia contó con proceso en la Selección Colombia sub 20, lo que en su momento lo proyectó como una de las promesas ofensivas del fútbol colombiano, pero hasta entonces no ha trascendido en ningún club.

Estadísticas de Jader Valencia

En números, el atacante suma 212 partidos como profesional, con un balance de 29 goles y ocho asistencias, registros que respaldan su experiencia pese a su corta edad y que convencieron a la dirigencia cardenal de apostar por su fichaje.

El acuerdo inicial contempla un contrato hasta diciembre de 2026, periodo en el que Valencia cedería sus derechos deportivos a Independiente Santa Fe, en una operación que se ajusta a la política actual del club en materia contractual.

Llama la atención que Santa Fe venía evaluando la posibilidad de contratar un extremo extranjero, pero finalmente se decantó por un jugador colombiano, con pasado justamente en el rival de patio.

En su palmarés, Jader presume de dos Ligas, dos Superligas y una Copa Colombia, todos títulos obtenidos con Millonarios. Aunque también fue pretendido por Deportivo Cali, Santa Fe tomó la delantera y dejó prácticamente cerrada la incorporación.