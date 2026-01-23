Hugo Rodallega también aprovecha la ‘vitamina’: a la par de Dayro Moreno

El fútbol profesional colombiano ha sido el escenario para los veteranos. Desde hace algunos años, jugadores con recorrido tomaron un cambio de rumbo y la Liga BetPlay fue el destino. Su desempeño en los respectivos clubes ha sido para admirar. Hay algo más que claro con esto: vieja la cédula.

De hecho, algunos de los mejores jugadores de la Liga BetPlay han sido los llamados “veteranos” siendo determinantes en la conquista de distintos títulos. Adrián Ramos, Carlos Bacca, Hugo Rodallega, Dayro Moreno, David Ospina, Radamel Falcao García, entre otros, han decidido tener esa experiencia en el final de sus carreras, pero, sin dejar de lado el rendimiento.

Hay dos nombres que se roban las miradas y que, en el 2025, se llevaron toda la admiración y no solo de sus hinchas. La rivalidad quedó a un lado, todos los aficionados los ven como leyendas y cracks, dejado a un lado el color. Es el caso de Hugo Rodallega y Dayro Moreno, quienes, en sus equipos, son los referentes absolutos.

La edad no es impedimento para Hugo Rodallega ni Dayro Moreno

Tanto Hugo Rodallega, como Dayro Moreno, terminaron siendo figuras para Santa Fe y Once Caldas, respectivamente. En el caso de Hugol, fue determinante para la conquista de la décima estrella del león, pues sus goles fueron determinantes para llegar a ese objetivo y ahora, recientemente, la Superliga fue la nueva conquista.

Dayro Moreno hizo lo suyo: se estableció como el goleador histórico del fútbol colombiano, superando a Falcao. Además, terminó como el goleador de la Copa Sudamericana.

Recientemente, Hugo Rodallega dio para hablar: revelando que la misma vitamina que usa Dayro Moreno, de vez en cuando, la tiene en cuenta.

Hugo Rodallega y Dayro Moreno: la vitamina perfecta

Para nadie es un secreto que Dayro Moreno es un personaje, dentro y fuera de la cancha. De hecho, él lo ha aceptado, su vitamina es especial, le gusta disfrutar de unos buenos traguitos, de vez en cuando, sin descuidar su carrera.

A Hugo Rodallega le consultaron por Dayro Moreno, en el programa Medio Tiempo, de Win Sports. El delantero de Santa Fe reveló que hace poco compartió con el número 17 “Hace poco estuve en el pueblo de él y estuvimos compartiendo. Ya sé qué tipo de 'vitamina' usa el hombre”.

Agregó “Yo a veces cuando puede también me hidrato de la misma forma, pero es diferente. Dayro es un personaje especial, lo admiro mucho y lo felicito por todo lo que está logrando”.