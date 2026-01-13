Hugo Rodallega reaccionó al fichaje de "Shirra" Mosquera

El mercado de fichajes sin lugar a dudas ha dejado fichajes inesperados para los hinchas de diferentes equipos, pero el que más ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Edwin "Shirra" Mosquera por Santa Fe .

El extremo que pertenecía a Atlanta United de la MLS pasó directamente de un equipo de la capital a otro y esto además del bajo nivel mostrado por el jugador ha causado revuelo en la fanaticada cardenal.

Rodallega reaccionó a la contratación

En una entrevista exclusiva con Hugo Rodallega en "A un toque", programa de Deportes RCN, el delantero colombiano no dudó en hablar sobre la más reciente contratación cardenal y sin generar escándalo dio su opinión de lo que es pasar de un clásico rival al otro, en este caso, de Millonarios a Santa Fe.

Al ser preguntado Rodallega respondió entre risas, "a mi esas son cosas que me causan gracia, porque no se trata de Mosquera o de Helibelton, se trata de una historia larga, ¿Cuántos jugadores han pasado de Millonarios a Santa Fe y han triunfado?" contestó el delantero disipando cualquier tipo de duda que podría generar el pasado del nuevo fichaje.

Además agregó que, "hay que esperar, hay que darle la oportunidad y me imagino que viene con la intención de aportar, de rendir y de hacer su futbol".

El delantero elogió a su nuevo compañero

"Es un jugador rápido, con desborde, si en Millonarios le fue bien o mal no nos incumbe, que llegue y se adapte rápido para que esté listo".

Con mucho profesionalismo y dejando los colores de lado el delantero cardenal envió una invitación para dejar llegar al jugador y juzgarlo únicamente por lo que demuestre con la camiseta de Santa Fe.

Por ahora Santa Fe se concentra en lo que se le viene, en primer lugar la ida de la Superliga, en donde tendrán que enfrentar al vigente campeón de la Liga BetPlay, el Junior de Barranquilla, un partido de ida que se disputará en Barranquilla y que cerrará en Bogotá.