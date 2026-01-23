Hugo Rodallega se llevó todo: el mejor jugador del 2025

Este jueves 22 de enero se entregaron los Premios más importantes del Fútbol Profesional Colombiano a lo largo del 2025. Sin duda alguna, grandes jugadores optaron por quedarse con los galardones más importantes, y, claramente, en cada categoría, la tarea no fue para nada sencilla.

Si bien hubo importantes títulos a lo largo del año destacándose los dos triunfos de Nacional en la Superliga BetPlay y la Copa BetPlay en el 2025, la Liga BetPlay de Independiente Santa Fe y de Junior de Barranquilla, dejando a Hugo Rodallega y a José Enamorado como dos referentes, al igual que Jorman Campuzano y Alfredo Morelos, uno de estos futbolistas se llevó la mayoría de los reflectores.

De hecho, en los primeros premios ya s estaba evidenciando quién podía ser el mejor jugador del año. Hugo Rodallega, que había sido campeón en la Superliga ante Junior de Barranquilla el miércoles 21 de enero fue quien tuvo todos los focos señalándolo.

Anteriormente de la entrega del mejor jugador del año, Hugo Rodallega ya se había hecho con el premio del mejor delantero y también con el reconocimiento del goleador del año con 24 anotaciones. Además, también estuvo en el once ideal del rentado compartiendo lugar con José Enamorado y con Dayro Moreno.

HUGO RODALLEGA, EL MEJOR JUGADOR DEL 2025

Con 40 años, Hugo Rodallega se quedó con los premios más importantes en la Gala de las Estrellas Águila. Ganó el mejor delantero del año, el máximo artillero del 2025, y, claramente, el delantero se adjudicó con el premio al mejor jugador del año superando a Alfredo Morelos, José David Enamorado y Jorman Campuzano.

Y, es que no es para menos, pues, el goleador de la Liga BetPlay con 24 anotaciones se quedó con el primer semestre y también figuró en el segundo torneo en busca de llegar lejos. La idea de pelear hasta el final nunca se apagó, aunque Santa Fe no pudo dar el golpe en los cuadrangulares.

Sin duda alguna, el delantero pide a gritos estar en la Selección Colombiay ya lo ha hecho saber con la ilusión que sigue intacta por estar dentro del combinado nacional en algún momento. Sus goles y su liderazgo hablan por sí solos.

Al recibir el premio, Hugo Rodallega dejó un mensaje para las siguientes generaciones, "ya que estamos hablando de ser el mejor del año, son letras que se escriben, que se pronuncian, pero hay muchísimo trabajo detrás de un año hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, hay compañerismo, soy yo quien está acá, pero estoy en representación de Independiente Santa Fe que hizo un gran año en la cabeza de nuestro presidente, Eduardo Méndez, de toda una hinchada que nos apoya y el trabajo que se vio reflejado dentro de la cancha.

Gracias a Bavaria, a Águila porque esto engrandece nuestro fútbol. Soy yo el que está acá recibiendo este premio. Vuelvo y toco ese tema de los 40 años, de verdad es un orgullo, pero quisiera ver a los jóvenes recibiendo este premio porque se lo merecen. Trabajen fuerte, véanlo como ejemplo y en unos años los veré aquí", fueron las palabras de Hugo Rodallega tras el reconocimiento.



