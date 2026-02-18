Hugo Rodallega se sinceró tras la derrota contra Jaguares

La actualidad de Independiente Santa Fe es bastante compleja, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los últimos juegos, lo que ha colmado la paciencia de todos los aficionados, los cuales han mostrado su disgusto y preocupación por la forma de jugar del equipo.

Sin ninguna duda, la derrota contra Jaguares en condición de visitante prendió las alarmas de todos los seguidores, pues de siete partidos jugados Santa Fe solo ha logrado siete puntos, producto de cuatro empates, dos derrotas y una victoria, ubicándose en la decimoquinta posición.

Hugo Rodallega habló del presente de Santa Fe

Ante lo sucedido en Montería, Hugo Rodallega, referente del cuadro capitalino, habló de lo que está sucediendo con el club en este inicio de torneo, además de enviar un mensaje a todos los seguidores, quienes han explotado por medio de las redes sociales sobre el rendimiento del equipo.

“Uno, cuando pierde de esta manera, tiene que aceptarlo e intentar sobreponerse a estas situaciones tan adversas. Aceptamos que no jugamos bien y pedimos disculpas a todos los hinchas que nos estaban viendo y que no se esperaban este tipo de resultados”, aseguró el delantero en zona mixta.

Por otro lado, el delantero afirmó que ya tienen que pasar la hoja y centrarse en lo que serán los próximos retos del cuadro cardenal, que tendrá que recibir en el Estadio Nemesio Camacho al Junior de Barranquilla, que buscará revancha tras lo ocurrido en el juego de la Superliga.

“Tenemos que seguir trabajando y mentalizarnos que el próximo fin de semana tenemos la posibilidad de revertir la situación que estamos viviendo”, finalizó el delantero y capitán de Independiente Santa Fe.

DT de Santa Fe preocupado por resultado de Santa Fe

Otra de las personas que se mostró preocupada por la derrota contra Jaguares fue Pablo Repetto, entrenador cardenal, quien en rueda de prensa se confesó por lo ocurrido en el juego y afirmó que hay cosas que se deben corregir, pues le han costado puntos importantes.

“Tuvimos grandes errores defensivos en momentos cruciales del partido, un gol en contra cuando habíamos comenzado el segundo tiempo y cuando habíamos implementado o tratado de implementar el plan B. Sí, faltan dos cupos que tenemos, estamos evaluando las opciones, hay algunos jugadores que están avanzados, esperaremos estos dos días para mirar si se puede completar el grupo de 25 jugadores”.