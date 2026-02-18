Santa Fe confirmó lesión de ligamento cruzado: referente se pierde la Liga BetPlay

Quedan pocos meses para que Independiente Santa Fe debute en la Copa Libertadores. Para esa competencia, el club necesitará mejorar contundentemente sus resultados, después de que en la Liga BetPlay sumaran la segunda derrota ante Jaguares de Córdoba con una muy mala cara.

Infortunadamente, Santa Fe ya confirmó la lesión de Franco Fagúndez, delantero uruguayo que sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. No requerirá operación. En medio de esa información, el club también señaló el fuerte golpe de Viviana Acosta, capitana y referente del equipo femenino.

La Liga BetPlay Femenina arrancó este fin de semana y en la primera jornada de la competencia, Independiente Santa Fe visitó a Once Caldas. El resultado que favoreció 0-3 a las cardenales pasó a un segundo plano por el duro golpe de Viviana Acosta que seguramente se perderá la temporada.

EL PARTE MÉDICO DE VIVIANA ACOSTA

Sin duda alguna, nadie quiere vivir una lesión grave y menos en la primera fecha del campeonato cuando se va a debutar y cuando uno espera consolidarse en el equipo. Viviana Acosta volvió a sufrir una dura lesión que la sacará de la competencia. Probablemente, se perderá toda la Liga BetPlay que finalizaría en octubre.

El club confirmó que Viviana Acosta “presenta una ruptura de ligamento cruzado anterior, lesión meniscal, esguince del colateral medial y contusión ósea femorotibial de la pierna izquierda”. No fue solo un golpe, sino que, sumado al ligamento cruzado, tiene otras complicaciones.

Santa Fe también dio la observación inmediata de esa dura lesión, informando que, “la jugadora se lesionó en el partido ante Once Caldas por la fecha 1. Será valorada por ortopedia y requerirá manejo quirúrgico”. Habrá que esperar cómo evoluciona la compleja situación con la lateral por el costado izquierdo de las ‘Leonas’.

Esta recuperación sería de seis a nueve meses. Como tiene otras condiciones, su regreso a las canchas se podría demorar más de lo pensado inicialmente. Un duro golpe que se presentó justo en la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina 2026.

UN HOSPITAL ES SANTA FE FEMENINO

Con esta lesión difícil de tratar con Viviana Acosta, la lateral se suma a una amplia lista de jugadoras que arrancaron esta Liga BetPlay en el departamento médico. Antes del debut, Santa Fe anunció las bajas que presenta para las primeras fechas del torneo.

La primera es Andrea Pérez por un trauma en la rótula derecha, afortunadamente, hace su rehabilitación normal bajo la supervisión médica. Gabriela Huertas, Brenda Cardona, Micheel Baldallo, Nikol Bedoya y Nikol Posada también se recuperan de lesiones de ligamento cruzado.

Gabriela Huertas y Brenda Cardona ya completaron siete meses de la lesión y pronto recibirán el alta médica. Micheel Baldallo ya va por su noveno mes, mientras que Nikol Bedoya y Nikol Posada fueron recientemente operadas por las lesiones de ligamentos. Por su parte, la última jugadora en el departamento médico es Nelly Córdoba que presenta una lesión meniscal.