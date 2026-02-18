Santa Fe: el DT que se asoma si se agota la paciencia con Repetto

Independiente Santa Fe atraviesa un bache deportivo que empieza a generar preocupación en el entorno cardenal. Luego de siete fechas disputadas en la Liga BetPlay, apenas ha sumado siete puntos, un rendimiento que, de mantenerse, lo dejaría por fuera de los playoffs.

El arranque irregular tiene a los hinchas inquietos y a la dirigencia evaluando el panorama con detenimiento. Si bien el equipo viene de conquistar la Superliga BetPlay, título que le dio un respaldo inicial al proceso, el desempeño en el campeonato local no ha estado a la altura de las expectativas.

Resultados de Santa Fe con Pablo Repetto

Pablo Repetto todavía cuenta con margen gracias a ese logro reciente. En la Superliga empató 1-1 ante Junior como visitante y luego se impuso 3-0 en casa, resultados que le dieron el trofeo y un impulso importante en el inicio de su ciclo.

Sin embargo, en la Liga BetPlay la historia ha sido distinta. Santa Fe empató 1-1 con Águilas, igualó 1-1 ante Once Caldas y 2-2 contra Pereira, venció 1-0 a Chicó, pero luego encadenó empates con Fortaleza (1-1) y derrotas frente a América (1-0) y Jaguares (3-1), números que explican el discreto balance de siete unidades en siete jornadas.

Aunque la dirigencia hizo un esfuerzo económico importante para contratar a Repetto y el entrenador apenas completa nueve partidos dirigidos, el tiempo empieza a jugar en su contra. Se aproxima la Copa Libertadores y el objetivo institucional es que el equipo llegue a ese torneo con una idea de juego clara y consolidada, pues el propósito es la clasificación a octavos de final.

En ese contexto, el León ya estaría analizando perfiles en caso de que la situación no mejore. El primer nombre que aparece como posible nuevo técnico de Santa Fe es Pablo Peirano, técnico uruguayo que ya tuvo dos etapas en el club y que mantiene buena relación con la dirigencia.

¿Pablo Peirano vuelve a Santa Fe?

No resulta descabellado pensar en Peirano como alternativa si se concreta una eventual salida de Repetto. De hecho, su nombre ya había estado en la baraja cuando salió Jorge Bava, pues conoce la plantilla, el entorno y lo que representa Santa Fe a nivel institucional.

Actualmente, Peirano se encuentra sin equipo tras ser destituido de Nacional en octubre de 2025, pese a tener un rendimiento superior al 75 %. No obstante, su paso por el club uruguayo dejó deudas importantes: no fue campeón ni logró imponerse en los clásicos ante Peñarol.

Desempeño de Pablo Peirano en Santa Fe

En Santa Fe su balance fue de 70 partidos dirigidos, con 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas, para un rendimiento del 51 %.

Ahora bien, aunque siempre llevó al equipo a disputar instancias definitivas, como una final y un repechaje de Copa Libertadores, también acumuló pendientes: perdió la final del 2024-I ante Bucaramanga, no ganó clásicos y quedó eliminado en la segunda fase previa de la Libertadores 2025 frente a Deportes Iquique.

Próximos partidos de Santa Fe

Por ahora, Independiente Santa Fe se alista para la disputa de dos partidos clave en El Campín: el domingo 22 se enfrentará con Junior FC, y el miércoles 25 recibirá a Atlético Nacional.