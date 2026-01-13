Santa Fe le quitaría otro jugador a Millonarios: “Ya presenta exámenes médicos”

Con la Superliga respirando de cerca a Independiente Santa Fe que espera dar un golpe contra el Junior de Barranquilla iniciando en condición de visitante, el cuadro cardenal necesita llevar a Bogotá un buen resultado aspirando por el primer título del año. También tendrán Copa Libertadores y, por supuesto, la Liga BetPlay ansiando la undécima estrella.

Bajo ese panorama y con todas las necesidades de Santa Fe, el club dirigido por Pablo Repetto se armó con Helibelton Palacios, Luis Ángel Palacios, Nahuel Bustos, Franco Fagúndez y Kilian Toscano. Sin embargo, el mercado de fichajes no está para nada cerrado.

En este Santa Fe falta un extremo por la salida de Harold Santiago Mosquera, y centrales. De momento se habla de un extranjero en la zaga central con el nombre del uruguayo, Emiliano Velázquez.

EDUARDO MÉNDEZ REVELÓ NUEVO FICHAJE DE SANTA FE: LLEGA PROCEDENTE DE MILLONARIOS

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez estuvo en Despierta Win del canal Win Sports en donde dio las primeras claves acerca del mercado de fichajes que todavía no ha terminado para el cuadro cardenal. Primero, afirmó que faltan piezas, “tal como lo he comentado deben estar por llegar tres o cuatro jugadores más”. Entre ellos, tres serían colombianos y uno extranjero.

La idea es que algún extremo o un defensor central sea la pieza del exterior que venga a aportar a Independiente Santa Fe y las otras posiciones locales. Justamente, todo parece indicar que el club ya tiene listo a un nuevo jugador que llegará procedente de Millonarios.

Así como Helibelton Palacios que terminó su vínculo con el cuadro albiazul y que llegó a Santa Fe como lateral derecho para este 2026, Edwin ‘Shirra’ Mosquera, que también dejará a Millonarios y que no continuaría en el Atlanta United sería el siguiente en reforzar al elenco cardenal.

De hecho, fue una de las preguntas que respondió Eduardo Méndez a Win Sports, “está en exámenes médicos. Es lo que tengo entendido”, sentenció el presidente dando a entender que Edwin Mosquera será el próximo confirmado para el 2026.









En ese sentido, si llega ‘Shirra’ Mosquera, faltarían entre dos o tres fichajes más para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores 2026. Habrá que esperar cómo se desarrollan estos últimos movimientos en el equipo cardenal pensando en todas las competencias que se juegan.

LOS NÚMEROS DE EDWIN MOSQUERA EN MILLONARIOS

Desde sus inicios en el fútbol, Edwin Mosquera no se ha destacado por ser un extremo goleador. Comenzó en el Deportivo Independiente Medellín sumando 44 partidos y no anotó. Pasó por equipos del exterior como Juventude, Aldosivi, Atlanta United y Defensa y Justicia donde tampoco tuvo mucha suerte.

En su segundo paso por Atlanta United, el extremo marcó sus primeros goles. Firmó seis tantos y recaló en Millonarios donde tampoco tuvo pegada con 17 partidos disputados y sin anotaciones. De esa forma llegará a Santa Fe en donde deberá mejorar su registro goleador de cara a un año con copa internacional como máxima prioridad.