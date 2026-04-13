Hugo Rodallega rompió el silencio, ante intento de agresión en El Campín

Millonarios e Independiente Santa Fe empataron a un gol, en una nueva edición del clásico capitalino. Las anotaciones fueron de Sebastián Valencia para los azules, mientras que, en el león, Hugo Rodallega igualó todo.

La fiesta en las tribunas fue un espectáculo para los asistentes, pese a que no hubo presencia de afición visitante. Todo transcurrió con normalidad, sin embargo, tiempo después de finalizar el compromiso y en un hecho totalmente aislado a la fiesta del clásico y el fútbol.

Hugo Rodallega, víctima de agresión a las afueras de El Campín

Luego de finalizar el partido entre Millonarios y Santa Fe, Hugo Rodallega fue víctima de agresión por parte de un aficionado, en el momento que el equipo dejaba el escenario, tras la correspondiente zona mixta.

La reacción en redes sociales se hizo viral, ante el momento en que Hugo Rodallega donde le reclamó al aficionado, luego de que le lanzara una piedra.

La respuesta de Hugo Rodallega, luego del incidente

Previo al viaje de Santa Fe, para afrontar el juego de Copa Libertadores vs. Corinthians, Hugo Rodallega habló con ToxiStreamRadio, se refirió a la situación “No solo como futbolista, como ser humano, nadie quiere ser agredido en ningún momento. No hay que generalizar, la hinchada de Millonarios se comportó muy bien. Siempre he dicho que el hincha debe defender sus colores, pero no es la forma. Íbamos saliendo, el partido hacia mucho se había terminado, con la intención de ir a descansar”.

Además, agregó “Ya en ese momento uno es padre, hijo, amigo, hermano. Quiere tener ese encuentro con sus seres queridos y que aparezca alguien que manche el buen comportamiento de los demás, es lamentable. Tiraron una piedra y el tipo estaba a dos metros de donde yo estoy, es muy evidente poder saber quién era”.

Lea también Santa Fe se unió a los colombianos que no ganaron en Copa Libertadores

¿Qué más le dijo Hugo Rodallega al aficionado que lanzó la piedra?

El delantero de Santa Fe concluyó con “Me acerqué con respeto, no fui grosero, simplemente le dije que eso no se hace, que se competía en el campo. Era normal que quisiera defender sus colores, que no era la manera porque podía hacerle daño a alguien. Esperemos que no solo él, sino que el resto de hinchas que tienen ese pensamiento de maldad pueda cambiar”.