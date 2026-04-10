Santa Fe se unió a los colombianos que no ganaron en Copa Libertadores

Llegó a su fin de manera oficial la primera fecha de la Copa Libertadores con el encuentro entre Independiente Santa Fe contra Peñarol en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, un auténtico partidazo en donde se cantaron goles y se vivieron varias emociones en el transcurso de los 90 minutos.

El cuadro 'cardenal' tuvo la oportunidad de volver a una fase de grupos de la Copa Libertadores auspiciando como local ante Peñarol, pero terminó cediendo terreno y regalándole puntos al equipo de Uruguay tras empatar 1-1.

Santa Fe y Peñarol se reparten los puntos en Libertadores

Fue nada más y nada menos que Emanuel 'Turro' Olivera el que logró llevarse los aplausos tras un auténtico golazo que puso arriba en el marcador a Santa Fe y con tres puntos parciales para no dejar escapar a Corinthians, quien también ganó en su debut a Platense.

El defensor uruguayo marcó un auténtico golazo de cabeza sobre los 20 minutos del partido, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Omar Fernández Frasica.

Para el segundo tiempo se complicaron las cosas, ya que Marmolejo no pudo saltar al terreno de juego por una molestia física, por lo que le dio paso a Weimar Asprilla, un cambio que de pronto llegó a afectar en lo anímico.

Matías Arezo aprovechó la caída de Emanuel Olivera, entró por un hueco que dejó Helibelton Palacios y el argentino que marcó el primero del partido. Arezo logró llegar al área rival y sacar un remate al segundo palo para igualar todo en el terreno de juego.

Finalmente el juez central decretó el final del partido con el marcador 1-1 y la respectiva repartición de puntos en un partido en el que el 'león' intentó hasta el último momento con puros pelotazos y cambios ofensivos por parte de Pablo Repetto.

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Próximo partido de Santa Fe en Copa Libertadores

El siguiente duelo del equipo que comanda Pablo Repetto en busca de alcanzar la 'Gloria Eterna' será uno de los más difíciles, ya que tendrá que viajar a Brasil para jugar en el mítico Neo Química Arena para enfrentarse a Corinthians. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores

Tras la victoria de Corinthians sobre Platense por un marcador de 0-2 en suelo argentino y el empate de Santa Fe en la ciudad de Bogotá ante Peñarol, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: