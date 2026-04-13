Hugo Rodallega acrecenta su trayectoria: el 'top' al que se metió con su gol en el clásico

El clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que terminó 1-1 por la fecha 16 de la Liga BetPlay, dejó un hecho llamativo que tuvo como protagonista a Hugo Rodallega. El experimentado delantero volvió a marcar en un partido de alto calibre y, además del resultado, se llevó los reflectores por su nuevo logro individual.

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Rodallega es el quinto colombiano con más goles en la historia

Y es que el atacante vallecaucano llegó a 282 goles como futbolista profesional, cifra con la que se metió en el selecto grupo de los cinco máximos goleadores colombianos de todos los tiempos. Un registro que ratifica su vigencia y su impacto en el fútbol nacional e internacional a lo largo de su carrera.

Con esta anotación, Rodallega superó a Juan Pablo Ángel, quien acumuló 281 tantos durante su trayectoria. De esta manera, el delantero de Santa Fe escaló una posición en el listado histórico y se consolidó como uno de los artilleros más importantes que ha dado el país.

Top 5 de máximos goleadores del fútbol colombiano

Ahora, el ‘top 5’ de goleadores colombianos lo encabeza Dayro Moreno, seguido por Radamel Falcao García, Víctor Hugo Aristizábal, Carlos Bacca y, cerrando el grupo, Hugo Rodallega, quien sigue escribiendo su nombre con letras doradas.

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El gol ante Millonarios no solo tuvo peso en términos estadísticos globales, sino también en el ámbito local. En Independiente Santa Fe, Rodallega alcanzó los 65 goles en 157 partidos, números que lo empiezan a acercar al grupo de los máximos artilleros históricos del club capitalino.

De hecho, el delantero apunta a meterse en el ‘top 10’ de goleadores históricos del cuadro cardenal, una meta que parece alcanzable si mantiene su ritmo anotador en lo que resta del año.

Rodallega, el jugador más viejo en anotar en un clásico bogotano

Pero hay más: Rodallega también estableció un registro llamativo en el contexto del clásico bogotano. Con 40 años, ocho meses y 18 días, se convirtió en el futbolista más longevo en marcar gol en este tipo de enfrentamientos, un dato que refleja su vigencia en la élite.

Así, Hugo Rodallega no solo celebró un gol en el clásico, sino que también firmó una nueva página en la historia del balompié nacional.

Esta marca histórica se sustenta en datos recopilados por Álvaro Hincapié y Carlos Forero, quienes han seguido de cerca las estadísticas del fútbol colombiano.