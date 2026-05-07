Independiente Medellín ya habría escogido DT: “Iniciaron conversaciones”

Última palabra. Las directivas del Independiente Medellín no quieren perder el tiempo y, por tal motivo, ya comienzan a trabajar lo que será el segundo semestre del 2026, donde tendrá que realizar un excelente torneo y poder reconciliarse con los aficionados, quienes han estado divididos con el equipo.

Aunque todavía sigue en competencia el fútbol colombiano, las directivas del Independiente Medellín ya habrían tomado una decisión sobre el entrenador para el próximo semestre, el cual será un viejo conocido de la casa y sería uno de los pedidos de los aficionados.

Leonel Álvarez inició conversaciones con el DIM

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, las directivas del Independiente Medellín iniciaron formalmente conversaciones con Leonel Álvarez, entrenador que tuvo un paso exitoso en el cuadro poderoso y sería el encargado de tomar el barco en este momento del equipo antioqueño.

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“Independiente Medellín y Leonel Álvarez iniciaron conversaciones formales. Con Pareja hubo acercamientos, pero con Álvarez ya iniciaron conversaciones formales”, fueron las declaraciones del periodista en el programa de la FM más fútbol.

Cabe mencionar que Independiente Medellín sigue en competencia en torneo internacional y en la Copa Colombia, por lo que las directivas no quieren perder más tiempo y comenzar a organizar lo que será la nómina, el plan de trabajo para el torneo finalización 2026.

Opciones de entrenadores para el Independiente Medellín

Desde que se dio a conocer la salida de Alejandro Restrepo, fueron varias las hojas de vida que llegaron a la junta directiva del Independiente Medellín, razón por la que son muchos los nombres que suenan para dirigir al cuadro antioqueño, lo que hace que se den muchos rumores en redes sociales.

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Vale recordar que en días anteriores, Daniel Ossa, presidente del Independiente Medellín, aseguró que los candidatos más fuertes para llegar al conjunto antioqueño son Alberto Gamero, Óscar Parejo, Leonel Álvarez y un entrenador extranjero, cuyo nombre todavía no ha sido revelado su nombre.

“Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero”.