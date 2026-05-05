El entrenador que fue ofrecido en las últimas horas al Independiente Medellín

Los últimos días para el Independiente Medellín son para el olvido. Luego de la derrota contra Águilas Doradas y la eliminación del torneo local, la junta directiva del cuadro poderoso sigue en la búsqueda del nuevo timonel, que tendrá un duro reto para el segundo semestre con el cuadro antioqueño.

Aunque en la actualidad son varios los nombres que han sonado para el rojo antioqueño, en las últimas horas, se dio a conocer un nombre que fue ofrecido a las directivas del Independiente Medellín y que podría tomar ventaja sobre los demás que están en la baraja.

El entrenador que fue ofrecido al DIM

A pesar de que son varios los entrenadores que estudia la junta directiva del Independiente Medellín, Deportes RCN pudo conocer que João Mota, entrenador portugués, fue ofrecido en las últimas horas al cuadro antioqueño, que sigue estudiando las diferentes hojas de vida para tomar la mejor decisión en los próximos días.

El entrenador portugués ha realizado su trayectoria como entrenador en el fútbol asiático, pues ha estado en clubes como el Al-Hilal, Al— Jabalain, Saham Club, entre otros, dejando buenas sensaciones entre todos los directivos de los respectivos equipos en los que estuvo.

Cabe mencionar que hasta el momento el Independiente Medellín no ha tomado la decisión sobre quién será el reemplazo de Alejandro Restrepo, teniendo claro que se tomarán su tiempo para elegir la mejor opción y poder armar al cuadro antioqueño con miras a lo que será el segundo semestre.

Opciones de entrenadores para el Independiente Medellín

Desde que se dio a conocer la salida de Alejandro Restrepo, fueron varias las hojas de vida que llegaron a la junta directiva del Independiente Medellín, razón por la que son muchos los nombres que suenan para dirigir al cuadro antioqueño, lo que hace que se den muchos rumores en redes sociales.

Vale recordar que en días anteriores, Daniel Ossa, presidente del Independiente Medellín, aseguró que los candidatos más fuertes para llegar al conjunto antioqueño son Alberto Gamero, Óscar Parejo, Leonel Álvarez y un entrenador extranjero, cuyo nombre todavía no ha sido revelado su nombre.

“Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero”.