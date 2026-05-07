Medellín rompió el silencio tras supuesto amaño en la final contra Santa Fe

Independiente Medellín vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque quedó eliminado de la Liga Betplay 2026 de apertura, sino porque también salió a la luz una supuesta versión sobre amaños deportivos que involucraron a varios de sus jugadores.

En los últimos días se dieron a conocer versiones con respecto a que el 'poderoso de la montaña' habría "regalado" la final de la Liga Betplay 2025 de apertura ante Independiente Santa Fe, a lo cual las directivas del club salieron a hacerle frente diciendo que era absolutamente falso.

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Medellín desmintió versiones de amaño del partido contra Santa Fe

El inicio de la temporada 2025 estuvo marcado de grandes momentos a nivel futbolístico en Colombia, principalmente protagonizados por Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, quienes brillaron en la fase del "todos contra todos" de la liga local, hicieron lo propio en los cuadrangulares y remataron con una gran final.

En el partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio El Campín el marcador terminó 0-0, dejando la serie abierta para lo que sería el compromiso en el Estadio Atanasio Girardot, casa del equipo comandado en ese entonces por Alejandro Restrepo.

Medellín no hizo respetar su casa y el 'león' ganó por un marcador de 2-1 con el recordado gol de Hugo Rodallega lesionado sobre los últimos minutos. Desde entonces todo parecía normal, el DIM había perdido otra final y demás, pero en los últimos días, medios "aficionados" dieron a conocer unas supuestas versiones sobre que el partido habría sido amañado, ya que los jugadores de Medellín se enteraron de que no recibirían los premios que les habían sido prometidos.

Tras varios días de especulación, la institución paisa decidió tomar las riendas del tema y hacerle frente confirmando que esto era absolutamente falso y que rechazaba todo tipo de acusaciones, en especial porque los jugadores como Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra habrían empezado a recibir amenazas.

Leonel Álvarez interesa al Medellín

Este miércoles 6 de mayo, en el programa La Fm Más Fútbol se dio a conocer que Leonel Álvarez entró en la baraja de candidatos para asumir la dirección técnica de Deportivo Independiente Medellín.

Actualmente, Álvarez está negociando la terminación de su contrato con Atlético Bucaramanga, teniendo en cuenta que ya se había anunciado que no continuaría al frente del plantel profesional del conjunto 'leopardo'.