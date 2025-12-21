Independiente Medellín está próximo a anunciar a su primer refuerzo para 2026

Independiente Medellín avanza en la planificación de su plantilla para la temporada 2026 y estaría muy cerca de concretar su primer refuerzo.

Todo indica que el delantero Yony González se convertirá en nuevo jugador del DIM tras acordar un contrato por dos años, que lo vincularía hasta diciembre de 2027.

El atacante, de 31 años, viene de salir de Águilas Doradas y actualmente negocia como agente libre, lo que facilitó el acercamiento entre las partes.

La información sobre el inminente fichaje fue dada a conocer por el periodista Felipe Sierra, quien señaló que las conversaciones están muy avanzadas.

Balance de Yony González como jugador de Águilas Doradas

En su más reciente temporada, Yony González disputó 32 partidos, en los que marcó diez goles y aportó dos asistencias, siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo.

A lo largo de su carrera profesional, el extremo registra 59 goles y 20 asistencias en 408 partidos, números que respaldan su experiencia en el fútbol profesional.

¿En cuáles equipos ha jugado Yony González?

Su trayectoria incluye pasos por clubes como Envigado, Junior, Fluminense, Corinthians, LA Galaxy, Ceará, Deportivo Cali, Portimonense, Atlético Goianiense, Paysandú y Águilas Doradas.

Antes de avanzar con Medellín, el jugador contaba con una oferta de Millonarios y también había despertado el interés de Independiente Santa Fe.

Medellín, que seguirá siendo dirigido por Alejandro Restrepo, renovado hasta 2027, apunta a reforzarse con miras a un 2026 en el que disputará la segunda fase previa de la Copa Libertadores.