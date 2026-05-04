Raúl Giraldo tomó radical decisión con el Medellín: "Dar un paso al costado"

José Raúl Giraldo, máximo accionista de Deportivo Independiente Medellín, tomó una radical decisión este lunes 4 de mayo, después de los hechos que se registraron al término del partido contra Águilas Doradas por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Inicialmente, Giraldo compartió un video con el que le ofreció excusas a los aficionados por los gestos que dirigió a las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

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"Saludo a la hinchada de Medellín, este mensaje es para ofrecer disculpas por mi comportamiento después del partido contra Águilas. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto por una hinchada valiosa", dijo.

Giraldo sorprendió al asegurar que ha tomado la decisión de dar un paso al costado en su cargo como representante legal de la institución.

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"Por este motivo daré un paso al costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución sea grande a nivel internacional", agregó.

Comunicado de Medellín

Frente a los hechos registrados al finalizar el partido disputado el día de ayer y a las repercusiones institucionales derivadas de los mismos y entendiendo la necesidad pronunciarse de manera clara, responsable y transparente, el Equipo del Pueblo S.A. informa qué:

Desde la institución reconocemos que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso.

Somos conscientes de que el contexto deportivo actual genera emociones intensas; sin embargo, como organización reiteramos que nada justifica comportamientos que afecten la relación con nuestra hinchada, aliados, accionistas y demás grupos de interés, a quienes debemos respeto, gratitud y consideración. En ese sentido, asumimos lo sucedido y reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, la sana convivencia y el respeto por todos los actores del fútbol.

En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales.

A nuestra hinchada queremos reiterarle que comprendemos su inconformidad y frustración. Este es un momento que exige actuar con humildad, unidad y respeto, valores que han sido fundamentales en la historia del Equipo del Pueblo y que continuarán guiando nuestro camino.

El Deportivo Independiente Medellín seguirá trabajando con compromiso para recuperar y fortalecer la confianza, representando con coherencia y orgullo los intereses de su gente y honrando la historia de esta institución.