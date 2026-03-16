Independiente Medellín reveló su próximo objetivo luego de remontarle a Jaguares

Independiente Medellín sumó tres puntos el pasado domingo 15 de marzo, luego de imponerse 2-1 sobre Jaguares de Córdoba en el Liga BetPlay, resultado que le llegar a die puntos en el campeonato.

El encuentro se disputó en el Estadio Jaraguay de Montería, donde el equipo local comenzó ganando gracias a un gol de Duván Rodríguez, ventaja que puso en aprietos al conjunto antioqueño durante el desarrollo del partido.

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Sin embargo, el equipo visitante reaccionó en el segundo tiempo y logró darle vuelta al marcador con anotaciones de Leyser Chaverra y John Montaño, sellando así una remontada que le permitió llevarse los tres puntos de Montería.

Pese al triunfo, la situación en la tabla sigue siendo apretada para ambos equipos, ya que tanto Independiente Medellín como Jaguares de Córdoba quedaron con diez puntos y por ahora permanecen fuera del grupo de los ocho mejores del campeonato.

Tras el compromiso, el asistente técnico del Medellín, Giuliano Tiberti, destacó el comportamiento reciente del equipo y valoró la racha que han tenido en los últimos compromisos.

Declaraciones de Giuliano Tiberti luego del triunfo de DIM 2-1 ante Jaguares

“Tenemos que considerar los últimos ocho juegos, donde el equipo solo perdió una vez”, comentó Tiberti, resaltando que el equipo ha logrado mantener una cierta regularidad en medio de un torneo bastante competitivo.

El integrante del cuerpo técnico también analizó el desarrollo del encuentro y explicó que, aunque el equipo estuvo cerca de marcar antes, faltó mayor contundencia en el ataque.

“No hicimos un mal primer tiempo, solo debimos ser más profundos”, señaló Tiberti, quien además dejó claro que el objetivo inmediato del equipo es mejorar su posición en la clasificación.

“El próximo objetivo es recortar puntos sobre los equipos que tenemos encima de nosotros”, añadió el asistente técnico, pensando en acercarse a los puestos de clasificación.

Leyser Chaverra habló tras el triunfo de Medellín frente a Jaguares

Por su parte, el capitán del Medellín, Leyser Chaverra, también habló tras el compromiso y reconoció que el equipo valora la victoria, aunque considera que aún hay aspectos por mejorar.

“No quedamos conformes porque nos hicieron un gol”, afirmó el defensor, quien además aseguró que está dispuesto a aportar en cualquier posición del campo. “Yo trabajo donde me pongan”, expresó, antes de cerrar con un mensaje positivo sobre el momento del equipo: “El equipo viene bien, está motivado”.