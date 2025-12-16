Independiente Santa Fe anunció precios de abonos para la temporada 2026-I

Independiente Santa Fe anunció este martes 16 de diciembre la salida oficial de los abonos para la temporada 2026-I, con los que buscará asegurar el acompañamiento de su hinchada en un semestre cargado de competencia local e internacional.

El club capitalino confirmó que los costos de los abonos varían según la tribuna y el tipo de abonado, con costos que oscilan entre los 457 mil y el 1.289.000 pesos, manteniendo beneficios diferenciales para quienes ya venían acompañando al equipo.

Lea también Santa Fe le daría gusto a Repetto y ofertaría por un mediocampista exNacional

El plan de abonos incluye la totalidad de los compromisos de Santa Fe como local en la Liga BetPlay 2026-I, certamen en el que el equipo disputará nueve partidos en casa y diez en condición de visitante.

El abono de Santa Fe NO incluye la Copa Libertadores

Además, el paquete contempla la Superliga BetPlay, en la cual el conjunto cardenal iniciará en el estadio El Campín, con fecha por definir, pero posiblemente en enero.

Pensando en la participación internacional, Santa Fe también proyectó ventajas para sus abonados de cara a la Copa Conmebol Libertadores, cuya fase de grupos se sorteará entre febrero y marzo de 2026.

El club estableció condiciones especiales para quienes adquieran el abono en esta primera etapa, incluyendo facilidades de pago y accesos preferenciales a futuras fases del calendario, así como prioridad para la compra de los partidos de Copa Libertadores.

Con esta estrategia, Independiente Santa Fe busca garantizar un respaldo constante en un 2026 que será clave tanto en la Liga BetPlay como en el regreso a la competencia continental. Aun así, los precios son bastante elevados para la realidad económica del hincha promedio, mientras que el club no ha anunciado refuerzo alguno.

Lea también El colombiano que correría Giro de Italia y Vuelta a España en 2026

Precios abonos Independiente Santa Fe 2026-I

Occidental Preferencial

Abonado antiguo: $1.137.000

Abonado nuevo: $1.289.000

Occidental Platea Alta

Abonado antiguo: $1.137.000

Abonado nuevo: $1.289.000

Occidental Platea Baja

Abonado antiguo: $1.137.000

Abonado nuevo: $1.289.000

Occidental General

Abonado antiguo: $772.000

Abonado nuevo: $875.000

Oriental Platea

Abonado antiguo: $648.000

Abonado nuevo: $735.000

Oriental Preferencial

Abonado antiguo: $648.000

Abonado nuevo: $735.000

Oriental General

Abonado antiguo: $490.000

Abonado nuevo: $555.000

Lateral Sur

Abonado antiguo: $457.000

Abonado nuevo: $518.000