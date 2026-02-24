Independiente Santa Fe: definidos los 25 jugadores principales para la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe parece tener definidos a los 25 futbolista principales para Copa Libertadores y Liga BetPlay, teniendo en cuenta que es el número máximo de jugadores profesionales que permite Dimayor a partir de esta temporada.

Si bien el torneo local ya va sobre la octava fecha, Santa Fe no se movió con prisa en el mercado y apenas está por integrar a sus últimas piezas: los extremos Jáder Obrian y Maximiliano Lovera.

Así, el León completará la plantilla de 25 jugadores para estos torneos, aunque podrá a inscribir a otros tantos futbolistas de 20 años o menores, todos ellos de la cantera. Inicialmente el entrenador Pablo Repetto parece estar conforme con los nombres.

Teniendo en cuenta los esquemas predilectos por Repetto (4-3-3 o 4-2-3-1), parece que la plantilla está bien conformada, pese a que siempre se tuvo en el radar la contratación de otro delantero de área.

De tal forma, es pertinente revisar los nombres de los jugadores que serán inscritos por Santa Fe para este primer semestre de 2026, haciendo énfasis en que varios de ellos son polifuncionales, por lo que se pueden desempeñar en posiciones adicionales a las marcadas en este texto.

Lista de 25 jugadores de Santa Fe para Copa Libertadores 2026

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.

Defensas centrales: Emanuel 'Turro' Olivera, Víctor Moreno, Iván Scarpeta y Juan Sebastián Quintero.

Laterales: Helibelton Palacios, Mateo Puerta, Christian Mafla y Jeison Angulo.

Mediocampistas de primera línea: Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Ewil Murillo y Kilian Toscano.

Mediocampistas ofensivos: Alexis Zapata y Franco Fagúndez.

Extremos: Omar Fernández Frasica, Jáder Obrian, Maximiliano Lovera, Edwin 'Shirra' Mosquera, Luis Palacios y Yeicar Perlaza.

Delanteros: Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

Ahora, hay un caso especial en este listado de jugadores, y es el del lateral izquierdo Jeison Angulo, quien no ha sido convocado a ningún partido de este semestre, por lo que aún podría ser excluido de la plantilla y remplazado por otro futbolista; no obstante, con los tiempos ya avanzados, será difícil que esto ocurra.

¿Cuándo se conocen los rivales de Santa Fe en Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores será el próximo 19 de marzo, día en que Santa Fe conocerá a sus tres rivales, con lo que jugará a ida y vuelta por dos cupos en octavos de final de este certamen -si es primero o segundo de la zona-, o uno en los playoffs a octavos de la Copa Sudamericana -en caso de terminar tercero-.