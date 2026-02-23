Finalizó la octava fecha de la Liga BetPlay con el triunfo 3-2 de Cúcuta Deportivo sobre Deportes Tolima en el estadio General Santander, el cual representa un aliciente para los dirigidos por Richard Paéz y toda la afición cucuteña.

Y es que desde la pandemia (2020), Cúcuta Deportivo no ganaba un partido por la primera división, por lo que ganarle a Tolima fue un deshago, y de paso un incentivo para la tabla del descenso, que se apretó un poco con este 3-2 a su favor.

Acerca de la tabla del descenso hay varios puntos para tener en cuenta, iniciando porque los dos equipos que caerán a la B se definirán durante el segundo semestre del año, no en el primero.

Además, se requiere de una interpretación diferenciada para cada club, partiendo de que se desciende por promedio, teniendo en cuenta los puntos conseguidos en los partidos disputados en las tres temporadas más recientes (2024, 2025 y 2026); no obstante, al haber clubes que recién ascendieron o lo hicieron el año anterior, se promedia sobra las temporadas jugadas en primera división.

Es por ello que, por ejemplo, Llaneros con 55 puntos, está mejor ubicado que Boyacá Chicó con 73, pues mientras los villavicenses están en primera división desde 2025, los boyacenses lo están a partir de 2024.

También es importante que Alianza y Águilas tienen un partido pendiente en esta Liga BetPlay, y su promedio cambiará -para bien o para mal- en caso de obtener un resultado diferente al empate en el juego por disputar.

Entre otras cosas, llama la atención que Deportivo Cali sigue apareciendo en la parte baja de esta tabla, aunque no en casilla de descenso. Eso sí, los dirigidos por Alberto Gamero, deben apostarle a sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Tabla del descenso, fecha 8 - Liga BetPlay 2026-I

20. Cúcuta Deportivo, 6 puntos - 0,75 de promedio

19. Boyacá Chicó, 73 - 0,85

18. Deportivo Cali, 94 - 1,09

17. Alianza FC, 94 - 1,11

16. Internacional de Bogotá, 96 - 1,12

15. Llaneros, 55 - 1,15

14. Águilas Doradas, 105 - 1,24

Asimismo, es pertinente que los puntos tenidos en cuenta para la tabla del descenso son solo los que se obtienen en la fase regular tanto del primer como del segundo semestre; no aplican los que se obtengan en cuadrangulares -o playoffs, para el caso puntual de este 2026-1-.

Por último, descenderán a la segunda división (Torneo BetPlay) los dos equipos con peor promedio al término de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2026-II.