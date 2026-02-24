Jonathan Risueño, DT del Pasto, tiró una pulla: "No me gustaría ser un Florentín"

El director técnico de Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, volvió a generar polémica por tirar una pulla contra de Gustavo Florentín, hoy entrenador de Jaguares de Córdoba.

En diálogo con el programa ‘Fiebre de Fútbol’, este lunes 23 de febrero, Risueño aseguró sentirse plenamente identificado con el club nariñense y dejó clara su intención de permanecer a largo plazo. “Me gustaría estar muchos años aquí, me siento muy identificado”, afirmó el estratega.

Deportivo Pasto: el comentario de Risueño sobre Florentín

Sin embargo, fue más allá y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No me gustaría ser un (Gustavo) Florentín”, en referencia a la salida del técnico paraguayo del cuadro pastuso tras haberlo llevado a cuadrangulares en el segundo semestre de 2024.

Cabe recordar que Florentín, luego de clasificar al equipo a esa instancia, interrumpió su contrato al semestre siguiente para marcharse a Atlético Bucaramanga, club del que fue despedido pocos partidos después, situación que en su momento generó molestia en la afición volcánica.

Risueño se quedó de Arturo Reyes, DT de Pereira

Risueño, quien ya ha protagonizado otras declaraciones controversiales en el campeonato, también se refirió a un episodio reciente en el que hubo tensión con el cuerpo técnico de Deportivo Pereira tras el 2-2 en Armenia el pasado viernes. “Nosotros estábamos, por orden de la policía, en nuestro banquillo esperando para salir, cuando viene el técnico de ellos (Arturo Reyes) como un loco, a bravearnos”, comentó.

En medio de la polémica, el entrenador defendió el protagonismo que ha ganado el equipo en el arranque del torneo. “Para mí es muy importante que a nivel nacional se esté hablando de Deportivo Pasto, que seamos noticia”, agregó.

Asimismo, respaldó públicamente a uno de sus referentes bajo los tres palos: “Geovanny Banguera está haciendo una gran temporada, es mi portero principal”, dejando claro el respaldo al guardameta en medio del buen momento colectivo.

Rendimiento de Deportivo Pasto en Liga BetPlay 2026-I

En lo deportivo, Deportivo Pasto marcha segundo en la Liga BetPlay 2026-I con 15 puntos en ocho partidos, para un rendimiento del 62,5 %, producto de cuatro victorias, tres empates y una sola derrota.

Con ese contexto, las declaraciones de Risueño no solo alimentan el debate en torno a su estilo, sino que también ponen presión adicional a un equipo que atraviesa un buen momento y que pretende volver a ser protagonista del fútbol colombiano.