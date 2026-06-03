Independiente Santa Fe ya tendría en la mira un central importante del FPC

El primer semestre para Santa Fe fue aceptable. Aunque no se cumplieron los objetivos, el equipo de Pablo Repetto tuvo una buena presentación en los primeros seis meses del FPC, logrando pelear el cupo para la final del torneo y obteniendo la clasificación de la Copa Sudamericana.

Aunque se tuvo una buena presentación en el primer semestre, las directivas de Independiente Santa Fe ya comienzan a mover las fichas para reforzar la plantilla para el torneo Finalización, haciendo que comiencen los rumores en torno al cuadro bogotano.

Santa Fe buscaría el regreso de Kevin Mantilla

El primer rumor que envuelve a Santa Fe es el posible regreso de Kevin Mantilla, quien ya tuvo un excelente paso por León en los años anteriores, y sería la primera opción que tienen las directivas del cuadro cardenal para reforzar la zona defensiva, la cual es una de las posiciones que se deben reforzar.

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Según se ha podido conocer en Argentina, el Independiente Medellín no haría uso de la opción de compra por el defensa central, razón por la que tendrá que regresar a Talleres de Córdoba, que sigue analizando si quedarse con el jugador o buscarle equipo el segundo semestre.

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Ante esta situación, Independiente Santa Fe tendrá que dialogar directamente con Talleres de Córdoba, que tendría como opción a Mantilla para reemplazar a Matías Catalán, quien saldría de Talleres para el segundo semestre y dejaría un espacio en la zona defensiva del cuadro argentino.

Santa Fe busca la salida de varios jugadores

Por otro lado, las directivas del cuadro bogotano estarían buscando la salida de varios jugadores, quienes tienen contrato actual con Santa Fe, pero que no serían tenidos en cuenta por Pablo Repetto, teniendo en cuenta su bajo rendimiento durante los primeros meses del 2026.

Edwin Mosquera, Jhon Meléndez y Jeison Angulo serían los jugadores que Santa Fe mandaría a préstamo a algunos equipos. Aunque todavía no hay oferta oficial, todo parece indicar que Mosquera sería del interés del Deportes Tolima, que estaría dispuesto a tener al jugador en sus filas en condición de préstamo.