Santa Fe busca la clasificación: cinco refuerzos vs Peñarol en Copa Libertadores

Este primer semestre sigue para Independiente Santa Fe que necesita sellar la clasificación en la Copa Libertadores para los octavos de final. Eso es lo último que le queda a Pablo Repetto y a sus dirigidos. Por la Liga BetPlay, el cuadro cardenal perdió la oportunidad de oro en la semifinal frente al Junior cayendo desde el punto penal con el fallo de Hugo Rodallega.

Lo siguiente para Santa Fe será pelear por el cupo a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana. Pablo Repetto sabe lo que se juega en el banquillo y los jugadores también deben sacar adelante la responsabilidad internacional superando a Peñarol.

Uno de los grandes problemas para Santa Fe ha sido el tema físico por las lesiones que ha tenido durante este primer semestre. Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Christian Mafla, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, entre otros quedaron afuera de la nómina en uno que otro partido en estos cuatro meses.

LOS CINCO JUGADORES QUE SE RECUPERARON EN SANTA FE Y VIAJARON A URUGUAY

Para esta final de la Copa Libertadores en la fase de grupos que dictará la clasificación a los octavos de final de Santa Fe, la eliminación o la entrada a la Copa Sudamericana, el cuadro bogotano tendrá cinco jugadores recuperados para afrontar este reto.

De acuerdo con información de Miguel Paris, Santa Fe tendrá para este duelo ante Peñarol los regresos de Mateo Puerta, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Edwin ‘Shirra’ Mosquera y Franco Fagúndez que hicieron parte del viaje de la delegación cardenal.

Mateo Puerta tenía una sobrecarga muscular y el lateral derecho no fue de la partida ante Junior en Barranquilla para resguardarlo con miras a este choque en el torneo internacional que es el máximo objetivo de Santa Fe ahora que se quedó sin la chance de pelear el título en Colombia.

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Infortunadamente, Pablo Repetto tendrá que salir sin Christian Mafla que no viajó por lesión. Arrancando el partido contra Junior el lateral izquierdo salió lesionado en los primeros minutos. En su lugar estaría Jeison Angulo que regresa a convocatoria. Además, Repetto no tendrá en cuenta a Martín Cuesta Palacios que no hizo parte de los convocados.

¿QUÉ NECESITA SANTA FE PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL EN COPA LIBERTADORES?

Peñarol es un rival más que directo para sellar la clasificación. El cuadro uruguayo ya no tiene chances de entrar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ‘Carbonero’ mira la Copa Sudamericana como su objetivo para seguir en competencias internacionales.

A Santa Fe solo le sirve ganar en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo, Uruguay. Si saca los puntos en suelo charrúa, tendrá que esperar que Corinthians supere a Platense en condición de local para que los cardenales queden con ocho unidades, uno más que el equipo argentino.

Por su parte, si el club colombiano saca un empate en Uruguay, Santa Fe sellará la clasificación para los Play-Offs de la Copa Sudamericana. Habría que esperar su rival que será uno de los segundos de dicha competencia. En caso de perder, será Peñarol el que se quede con la clasificación para la Sudamericana y dejaría al cuadro cardenal sin nada.

LA ALINEACIÓN QUE TENDRÍA SANTA FE PARA ENFRENTAR A PEÑAROL

Otra de las preocupaciones de Santa Fe era la de Kilian Toscano que salió lesionado en el partido ante el Junior de Barranquilla. Sin embargo, el volante no tendría problemas en estar en el partido de Copa Libertadores en Uruguay contra Peñarol.

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En caso de que esté recuperado y que pueda ser de la partida, Pablo Repetto no presentaría muchos cambios con respecto a lo que se ha visto en las anteriores salidas. Tendrá que cambiar a Christian Mafla lesionado y poner a Jeison Angulo. La duda sería en la banda derecha entre Mateo Puerta y Helibelton Palacios. Así las cosas, esta sería la alineación:

Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta/Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Omar Fernández Frasica y Hugo Rodallega.