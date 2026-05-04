Jugador de Santa Fe calienta el clásico contra América: “Rojo solo hay uno”

Para nadie es un secreto que una de las llaves más entretenidas de los playoff del fútbol colombiano es el juego entre Independiente Santa Fe contra el América de Cali, el cual tiene un tinte especial para todos los seguidores y jugadores, quienes desde ya comienzan a palpitar el clásico de rojos.

Uno de los jugadores que ya comienza a prender lo que será el juego entre cardenales y escarlatas es Franco Fagundez, delantero de Independiente Santa Fe, y que desde ya comienza a vivir el juego, lanzando frases que han generado un revolcón entre todos los aficionados.

“Rojo solo hay uno”

En conversación con Win Sports, el jugador uruguayo fue claro sobre lo que será el juego contra el América de Cali, asegurando: “Como dice la gente: ‘rojo solo hay uno’”. Tenemos que intentar demostrarlo”, lo que generó todo tipo de comentarios entre los aficionados de ambas escuadras.

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Además, dejó claro que esperan que se haga una buena llave contra el América de Cali y aprovechó la oportunidad para dejar claro a los rivales que le gustaría enfrentar en las próximas llaves, dejando a Atlético Nacional como una posible final del primer semestre del 2026.

“Ojalá podamos hacer una buena llave ante América y pasar. “Si pasamos, me gustaría enfrentar a Junior y en una hipotética final a Nacional”, Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe”, declaró el delantero, quien hasta el momento sigue siendo duda para el juego de la liga colombiana.

Franco Fagúndez en duda en Independiente Santa Fe

A pesar de sus declaraciones, el delantero sigue siendo una duda para lo que será el resto de los partidos de Independiente Santa Fe, teniendo en cuenta la molestia física que sufrió en el juego contra Inter, donde tuvo que salir del terreno de juego, prendiendo las alarmas de todos los aficionados.

“Es la primera vez que tengo una lesión muscular, siento que es algo del posterior, pero mañana me hacen exámenes para mirar el tiempo de incapacidad, pero esperemos que todo salga bien”, finalizó el delantero, quien se ha convertido en el as bajo la manga de Pablo Repetto.