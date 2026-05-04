Santa Fe vs. América en Bogotá tendrá novedad por concierto en El Campín

La Liga BetPlay entró en su recta definitiva, con la disputa de los cuartos de final de la competición. Para esta edición, regresan los playoffs, teniendo en cuenta el calendario apretado y la necesidad de finalizar el campeonato antes del inicio de la Copa del Mundo.

Las llaves sembradas dejan duelos atractivos, como el de Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá, Junior de Barranquilla vs. Once Caldas e Independiente Santa Fe vs. América de Cali.

El duelo de rojos iniciará en el estadio Pascual Guerrero, con América de Cali y cerrará en el estadio El Campín. Sin embargo, en los días recientes empezó a surgir el rumor de su Santa Fe haría o no las de local en este escenario, pues estaba dispuesto para el concierto de Silvestre Dangond, pactado el 15 de mayo.

No había claridad al respecto, pues se afirmaba que, desde el lunes 11 de mayo, el escenario estaría a disposición de los organizadores del evento, para armar el respectivo escenario.

Sin embargo, hay claridad respecto al choque de vuelta, pues la Dimayor dio a conocer los horarios de los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Santa Fe vs. América cerrarán la llave en el estadio El Campín

La Dimayor dio a conocer el horario respectivo para la disputa de los cuartos de final de la Liga BetPlay. La llave entre Santa Fe y América de Cali iniciará el sábado 9 de mayo, a las 8:20 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

El choque de vuelta quedó pactado en el estadio El Campín, para el martes 12 de mayo, desde las 8:30 p.m.

Así se disputarán los cuartos de final de la Liga BetPlay

Las llaves de cuartos de final se disputarán entre el sábado 9 de mayo y el domingo 10. Los cruces de vuelta se jugarán entre el martes 12 de mayo y el miércoles 13 de mayo.

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Liga BetPlay 2026 – I programación cuartos de final

Sábado 9 de mayo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

4:00 p.m.

Por definir

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

6:10 p.m.

Estadio Manuel Murillo Toro

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

8:20 p.m.

Estadio Pascual Guerrero

Domingo 10 de mayo

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Estadio Palogrande

6:10 p.m.

Martes 12 de mayo de 2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

6:20 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

8:30 p.m.

Estadio El Campín

Miércoles 13 de mayo

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

6:00 p.m.

Estadio Libertad

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

8:15 p.m.

Estadio Romelio Martínez