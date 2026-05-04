Santa Fe, en vilo por El Campín: concierto pone en riesgo partido decisivo contra América

La cuenta regresiva para los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2026 no solo tiene a Independiente Santa Fe concentrado en su duelo ante América de Cali, sino también pendiente de una situación logística que genera inquietud: la disponibilidad del Estadio El Campín.

Santa Fe clasificó con una racha de cinco partidos sin perder

Lea también Primera baja para Lorenzo: jugador de la Selección Colombia enciende alarmas rumbo al Mundial

América llega con números sólidos en casa: seis victorias y tres empates en nueve presentaciones, manteniendo un invicto que lo convierte en un rival fuerte en su territorio. De hecho, uno de esos triunfos fue precisamente ante Santa Fe, lo que añade un componente extra a la serie.

Por su parte, el equipo bogotano atraviesa un buen momento. Clasificó con una racha de cinco partidos sin perder y tres victorias consecutivas, respaldado por una base de jugadores que ya sabe lo que es salir campeón. Esa solidez le permite ilusionarse con dar el golpe en una llave que enfrenta a dos históricos del fútbol colombiano.

Sin embargo, más allá de lo que ocurra en la cancha, la incertidumbre por El Campín añade un factor externo que podría influir en la planificación. Santa Fe, por ahora, juega un partido paralelo: esperar que su casa esté disponible para definir una serie que promete emociones al límite.

El Campín tiene un concierto el próximo 15 de mayo: Santa Fe se juega la vuelta de los cuartos de final de Liga

Lea también Dudamel anuncia reestructuración total en el Cali para llegar a las finales

El escenario capitalino tiene programado el 15 de mayo un concierto del artista vallenato Silvestre Dangond, lo que implicaría su cesión con varios días de antelación para el montaje de la tarima.

Este contexto pone en vilo al conjunto cardenal, que espera confirmar si podrá utilizar el estadio para el partido de vuelta de los cuartos de final. Aunque el calendario tentativo ubica el cierre de la serie en Bogotá, la logística del evento musical podría interferir con los tiempos necesarios para garantizar condiciones óptimas del terreno de juego y la operación del espectáculo deportivo.

En lo estrictamente futbolístico, el cruce entre Santa Fe y América promete ser uno de los más atractivos de la fase final. El partido de ida se disputaría en el estadio Pascual Guerrero el 9 de mayo, mientras que la vuelta está prevista en El Campín entre el 12 y 14 del mismo mes, a la espera de confirmación oficial por parte de la Dimayor.

El periodista Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores, aseguró que una variante a esta solución sería ceder la localía, la cual la ganó en el sorteo de las semifinales del campeonato.