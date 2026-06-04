Pablo Repetto: “Teníamos el potencial para disputar la final y ganarla”

La presentación de Independiente Santa Fe en el primer semestre del 2026 dejó buenas sensaciones entre todos los seguidores, teniendo en cuenta lo sucedido en la Copa Libertadores y la liga local, donde peleó hasta el último minuto el cupo a la gran final del torneo apertura.

Ante su presentación durante los últimos partidos, Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe, mostró su tristeza por la eliminación en el torneo local, dejando claro que el león tenía nómina para pelear la estrella de mitad de año ante Atlético Nacional.

Repetto: “Pudimos haber ganado la final”

“Son de esos partidos que te duelen porque estábamos muy ilusionados con poder jugar la final, teníamos el potencial para disputar la final y poder ganar el título. Nos dolió por eso. Cuando llega la tanda de penales, los felicité por el esfuerzo, porque el hincha lo sintió igual que nosotros. Por eso hay tranquilidad”, aseguró el uruguayo en conversaciones con el diario As.

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Además, se mostró contento por el nivel mostrado por todos sus jugadores en el primer semestre, dejando claro que sus dirigidos fueron de menos a más y lograron convencer a todos los aficionados, que a principio de torneo se mostraron críticos por los refuerzos del cuadro cardenal.

“El mérito principal es de los jugadores, el gran esfuerzo que hicieron. Nosotros prácticamente no rotamos la nómina; sí dosificamos esfuerzos en los partidos, pero sobre todo al final del torneo, que tuvimos que ganar esos tres partidos para estar en las finales. Después nos tocó los playoffs con América y Junior y en la Copa algo parecido, necesitábamos los resultados; nos faltó un triunfo con Corinthians para ganar tres partidos seguidos en Copa”, agregó.

Elogios a Hugo Rodallega

Por último, el estratega charrúa enalteció el gran trabajo de Hugo Rodallega durante el semestre, siendo uno de los jugadores más importantes del león en el torneo internacional y local, pues gracias a sus goles, los aficionados cardenales se ilusionaron con una estrella más.

“Hugo Rodallega parece que no tuviera 40 años, porque Hugo está en el Top 3 de los jugadores que más minutos sumaron. Me sorprendió para bien; yo, cuando vi el calendario, pensé que Hugo tuviera unos partidos de descanso, pero lo veíamos, hablábamos con él y terminaba muy bien los partidos”, finalizó.