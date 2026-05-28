Santa Fe en Copa Sudamericana: los posibles rivales en fase de Play-Offs

Se acabó la fase de grupos de la Copa Libertadores con Independiente Santa Fe que tuvo que encarar una zona muy complicada junto con dos campeones de esta competencia como lo son Corinthians y Peñarol y un club sorpresivo como lo es Platense que debutaba y que selló el paso a los octavos de final como segundo.

Por su parte, Santa Fe sumó de a tres despidiéndose del certamen internacional con una mínima victoria frente a Peñarol. Platense superó a Corinthians y este resultado no permitió que los cardenales clasificaran a la Copa Libertadores. Ocupando la tercera plaza, jugarán los Play-Offs de la Copa Sudamericana.

El viernes 29 de mayo se llevará a cabo en la sede de la Conmebol en Paraguay el respectivo sorteo de los octavos de final tanto de la Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, lo primero que hay que definir son los clasificados en esa fase de Play-Offs en la que está Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín.

¿CÓMO SE DEFINEN LOS CRUCES DE LOS PLAY-OFFS DE LA COPA SUDAMERICANA?

Santa Fe cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con ocho unidades, mismo puntaje de Nacional de Uruguay que bajó también a la Sudamericana. Bajo ese panorama, el primer ítem para emparejar los cruces no es por medio de un sorteo, sino por la cantidad de unidades que tiene cada club.

Los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los terceros e la Copa Libertadores esperan conocer la suerte, dado que este jueves 28 de mayo todavía quedan partidos por disputar. De esta última jornada, saldrán dos terceros que bajarán a la Sudamericana, y un segundo.

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Los emparejamientos se darán por los puntajes de los segundos y de los terceros. Los clubes de mejor puntaje de la Sudamericana se medirán a los de peor puntaje que vienen de la Copa Libertadores y así sucesivamente. En ese sentido, Santa Fe terminó con ocho unidades.

No es el equipo de peor puntaje, pero le tocará contra una institución que seguramente tendrá mayor cantidad de unidades de la Copa Sudamericana. Todavía quedan cupos por definir y ahí podría salir el rival del cuadro bogotano en los Play-Offs.

POSIBLES RIVALES DE SANTA FE EN LOS PLAY-OFFS DE LA COPA SUDAMERICANA

Con ocho unidades, Santa Fe no es uno de los peores terceros en este momento a falta de que este jueves jueguen dos grupos más la sexta fecha y definan toda la suerte. Boca Juniors y Sporting Cristal pueden quedar con más unidades que el cuadro cardenal.

El de peor puntaje en la Copa Sudamericana es Santos con siete unidades. Santa Fe seguramente lo evitará por el puntaje que tiene en este momento con ocho puntos.

A Santa Fe le tocaría esperar cómo termina la Copa Sudamericana este jueves 28 de mayo, pero entre los posibles rivales le podría tocar con Cienciano que tiene ocho puntos o con América de Cali o con Macará. En esta fase sí se pueden encontrar equipos del mismo país.

LA DESVENTAJA QUE TENDRÍA SANTA FE EN LOS PLAY-OFFS DE LA COPA SUDAMERICANA

El reglamento de esta instancia de los Play-Offs de la Copa Sudamericana dicta que el club que esté en la fase de grupos de la Sudamericana tendrá el privilegio de terminar la serie de local. Bajo ese panorama, Santa Fe empieza todo en Bogotá, y finalizará afuera de su plaza.

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A Santa Fe le ha ido bien en las definiciones afuera de casa, pues, a Peñarol lo superó en Uruguay, mientras que en Bogotá no pudo pasar del empate. Con Junior en la Liga BetPlay también le sacó un punto importante que acabó en la definición de penales.