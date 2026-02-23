Independiente Santa Fe aclaró la situación de Mateo Puerta: ¿Por qué no juega?

Una de las grandes incógnitas de todos los aficionados de Independiente Santa Fe es la actualidad de algunos refuerzos del equipo, los cuales no han tenido minutos de competencia en el actual torneo y no han explicado la razón por la que no han sido llamados por Pablo Repetto.

Uno de ellos es Mateo Puerta, lateral que llegó de Águilas Doradas y, a pesar de ser anunciado por Independiente Santa Fe, no ha recibido su primera convocatoria, lo que ha generado todo tipo de rumores y comentarios entre todos los aficionados del cuadro bogotano.

¿Por qué no ha jugado Mateo Puerta en Santa Fe?

Ante todos los rumores, Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe, reveló que el jugador llegó con algunos problemas físicos, razón por la que no ha podido ser convocado, dejando claro que todavía faltan algunos días para que el defensa esté a punto y pueda tener minutos de competencia.

“Sí, bueno, el tema de Mateo… esta semana empieza a entrenar normal. Él llegó con una cuestión muscular. A raíz de ese asunto muscular es que llega al club, porque si no, hubiera competido con Águilas Doradas. Entonces, no lo vemos para que esté todavía”, aseguró el entrenador.

Además, el entrenador uruguayo dejó claro que no puede dar una fecha de debut de Mateo Puerta, teniendo en cuenta que debe estar al 100 % en estado físico y poder acoplarse con sus compañeros, quienes ya han tenido más sesiones de trabajo grupales que el lateral.

Lea también Santa Fe regresó al triunfo en la Liga BetPlay: Repetto la tiene clara vs Junior

Se espera que Mateo pueda estar disponible para lo que será la Copa Libertadores, la cual será el gran reto de Independiente Santa Fe este semestre e iniciará entre la última semana de marzo y la primera semana del mes de abril.

¿Qué otro jugador falta por jugar en Santa Fe?

Otro de los jugadores que todavía no ha sumado minutos en la escuadra de Pablo Repetto es Juan Sebastián Quintero, quien llegó proveniente del Deportivo Pereira, pero todavía no ha recibido la confianza del entrenador para tener su primera convocatoria.

Según pudo conocer Deportes RCN, el defensa se encuentra en óptimas condiciones y su ausencia sería por decisión técnica.