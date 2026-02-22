Santa Fe regresó al triunfo en la Liga BetPlay: Repetto la tiene clara vs Junior

Por tercera vez en este 2026, Independiente Santa Fe se vio las caras con el Junior de Barranquilla en un duelo entre directores técnicos uruguayos. Pablo Repetto por el lado de los bogotanos y Alfredo Arias por las filas del cuadro atlanticense.

Pablo Repetto la tiene clara en estos encuentros que le ha tocado enfrentar al Junior de Barranquilla demostrando categoría para sacar adelante los partidos contra una de las nóminas más amplias e importantes del país. Le empató en Barranquilla un tanto y le ganó en Bogotá en la Superliga.

Ahora por la Liga BetPlay, el resultado volvió a ser favorable para Independiente Santa Fe que consiguió su segunda victoria en el campeonato, y la primera en condición de local gracias a las anotaciones de los defensores, Víctor Moreno e Iván Scarpetta. Luis Muriel había igualado desde el punto penal.

IGUALDAD A UN TANTO DESDE LA PRIMERA PARTE

Desde los primeros minutos, el partido se vivió con mucha intensidad en un arranque en el que Santa Fe quería crear peligro por las bandas y, con el tridente en la medular seguir cortando el juego para las transiciones de defensa a ataque. Junior intentó llegar por la izquierda, sector defendido por Christian Mafla de varias imprecisiones en la marca.

Sobre los 11 minutos fue la primera, justamente en un error defensivo de Christian Mafla que dejó un balón suelto para Yimmy Chará y de frente al arco, su remate se fue por encima del larguero. Santa Fe respondió con un pase de Hugo Rodallega para Edwin ‘Shirra’ Mosquera. El ex Millonarios entró al área y definió al cuerpo de Mauro Silveira que salvó al córner.

Santa Fe logró romper los ceros a los 22 minutos en un pelotazo desde propio campo que Hugo Rodallega controló, cedió para Helibelton Palacios, luego a Omar Fernández Frasica. En el segundo palo llegó Víctor Moreno para definir con el arco completamente abierto.

La victoria duró poco, pues, en un remate de Yeison Suárez, Andrés Mosquera Marmolejo atajó de manera incómoda, saltó para agarrar la pelota y contactó con la rodilla a Cristian Barrios. El VAR revisó la jugada y Wilmar Roldán señaló al punto penal para Luis Fernando Muriel que no falló en igualar.

A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, un tiro libre de Cristian Barrios encontró a Joel Canchimbo que definió y Andrés Mosquera Marmolejo salvó de manera milagrosa. Así terminó todo dejando abierto el juego en el segundo tiempo.

SANTA FE Y UNA VICTORIA CON DIEZ JUGADORES

El segundo tiempo careció de oportunidades claras para pensar en cambiar la tónica y el empate. La pelota quieta fue determinante y fue lo que rompió la paridad. Sin embargo, más allá de ese gol de Santa Fe, las acciones se fueron desviadas y sin riesgos ni para Mauro Silveira ni para Andrés Mosquera Marmolejo, este último, que solo tuvo una salvada sobre el final.

Infortunadamente en Santa Fe se prendieron las alarmas con la lesión de Víctor Moreno que sintió un pinchazo en una salida defensiva. Entró Iván Scarpetta que a los 56 minutos iba a marcar el segundo gol del triunfo para sacar adelante un durísimo partido. Omar Fernández Frasica se encargó de un córner a la cabeza del zaguero que venció a Mauro Silveira.

Alfredo Arias movió el equipo con los ingresos de Teófilo Gutiérrez, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva, pero no hubo fortuna en la definición. Santa Fe resistió con diez jugadores por la expulsión de Helibelton Palacios. La más clara llegó al minuto 90+4 con un remate de Teófilo que atajó Andrés Mosquera Marmolejo.

Con este resultado, Santa Fe sumó su primera victoria en condición de local y la segunda. Los cardenales se pondrán al día enfrentando a Atlético Nacional el miércoles 25 de febrero en El Campín y luego tendrán que visitar al Tolima el sábado 7 de marzo. Junior, por su parte, enfrentará a Jaguares de Córdoba de visitante el sábado 28 de febrero.