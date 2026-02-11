Independiente Santa Fe sufre por un extremo para esta temporada: sigue la búsqueda

Desde que inició el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, se conoció que Independiente Santa Fe estaría en la búsqueda de un extremo. Sin embargo, sus candidatos principales se han caído y todavía no ha logrado conseguir ese jugador que marque diferencia en el frente de ataque.

Según dio a conocer Carlos Antonio Vélez, periodista de Deportes RCN, Independiente Santa Fe tendría como primera opción a Emerson Batalla, pero el jugador no logró llegar a un acuerdo con el cuadro cardenal y firmó su vinculación con Atlético Bucaramanga, quedando descartado para la junta directiva del club bogotano.

Ante la caída de Batalla, Independiente Santa Fe fue detrás de Luis Angulo, jugador de Talleres, pero la rápida gestión de Peñarol hizo que el atacante fuera a Uruguay, desechando la propuesta del cuadro capitalino, que ahora iría por su tercera opción de los candidatos.

Independiente Santa Fe iría por Brian Ocampo

Según dio a conocer Marino Olsen, periodista de Win Sports, Independiente Santa Fe despertó el interés por el extremo Brian Ocampo, un viejo conocido de Pablo Repetto y que sería el candidato para ocupar la posición de extremo. Sin embargo, el jugador tiene contrato vigente en el fútbol de España y el León tendría que negociar su desvinculación si quiere tenerlo en sus filas.

“Desde Uruguay me confirman que Santa Fe está interesado en contratar a BRIAN OCAMPO. El extremo de 26 años mantiene contrato hasta junio con Cádiz CF de la 2.ª división de España. El DT Pablo Repetto ya lo dirigió en Nacional”, aseguró el periodista en mención.

Cabe mencionar que Pablo Repetto y la junta directiva de Independiente Santa Fe quieren tener un referente y experimentado jugador en esta posición, teniendo en cuenta los restos que tiene el cuadro cardenal en esta temporada y la salida de Harold Santiago Mosquera, quien era pieza clave del equipo en la temporada pasada.

Jader Valencia no llegará a Santa Fe

Otro de los jugadores que fue ofrecido a Independiente Santa Fe y no llenó las expectativas de la junta directiva fue Jáder Valencia, quien ya tendría todo arreglado con el Deportes Tolima para su vinculación y convertirse en el último refuerzo del Vinotinto y oro.

Vale recordar que otro de los jugadores que estuvo en el radar de Santa Fe fue Billy Arce, quien todavía sigue en búsqueda de equipo, pues las ofertas del Cúcuta Deportivo no llenan las expectativas del experimentado atacante.