Santa Fe rompería el mercado con jugador de selección Uruguay; vendría de España

Aunque Santa Fe y Pablo Repetto lograron el primer título del año con la Superliga BetPlay, el cuadro cardenal todavía no convence en su juego. Los bogotanos suman siete puntos, producto de solo una victoria y cuatro empates. Se avecina la Copa Libertadores en abril y tienen que demostrar una nueva cara para pensar en pasar la fase de grupos.

Vea también: Vuelve la Liga BetPlay a El Campín: directivos del FPC inspeccionaron trabajos de Sencia

Por esta razón, el mercado de fichajes de Santa Fe no se ha cerrado y como prioridades del entrenador uruguayo todavía está confirmar a un defensor central, que el más cercano es Brayan Ceballos, pese a que tendrán que poner sobre la mesa una millonada para sellar la contratación, y un extremo internacional.

Ya han sondeado posibilidades de ese extremo, entre ellos, Ignacio Schor, que está como agente libre después de salir de Platense. Sin embargo, no ha habido más negociaciones con el argentino después de que se ofreció. Todo apunta a que Pablo Repetto estaría pensando en un jugador que tuvo la oportunidad de dirigir en Nacional de Uruguay.

BRIAN OCAMPO, EL JUGADOR QUE ESTARÍA CERCA DE INDEPENDIENTE SANTA FE

Desde hace unas semanas, el nombre de Brian Ocampo estaba tomando fuerza para ser el próximo extremo izquierdo de Independiente Santa Fe por pedido expreso de Pablo Repetto. La operación no sería para nada sencilla por las condiciones del jugador y su trayectoria.

Le puede interesar: Otro partido de la Liga BetPlay se aplazaría por concierto

Según Mariano Olsen, desde Uruguay le confirmaron que Independiente Santa Fe estaría interesado en fichar a Brian Ocampo como su extremo. El charrúa vendría del Cádiz de la segunda división de España. Su contrato expira en junio de 2026.

Seguramente, con Brian Ocampo cerrarían el mercado junto con el defensor central que están por contratar. El uruguayo ya ha sido dirigido por Pablo Repetto en Nacional de Uruguay ganando el Torneo Intermedio, Torneo Clausura y la Primera División de Uruguay, todo en el 2022.

Pablo Repetto ya había traído a Franco Fagúndez a quien dirigió en Nacional de Uruguay también en el 2022. Brian Ocampo ha sido convocado en una que otra ocasión con la selección de Uruguay. Marcelo Bielsa lo tuvo en cuenta para la Copa América 2024, pero nunca sumó minutos en cancha.

Además, el extremo izquierdo estuvo en la Copa América de 2021, competencia en la que sumó una presencia en cancha. Luego volvió a ser citado para los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar en 2022.

Lea también: Falcao celebra su cumpleaños: LaLiga y UEFA reaccionaron a sus 40 años

Aunque se acaba su contrato en junio de 2026, su contratación podría ser un poco complicada, dado que el uruguayo lleva varios años en España desde que firmó en la temporada 2022-23. Habrá que esperar en qué termina este interés con el charrúa. Pablo Repetto sería clave para convencerlo y podría llegar en condición de cedido.