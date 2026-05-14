Independiente Santa Fe ya tiene rival definido para las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. Será Junior de Barranquilla, equipo que dejó en el camino a Once Caldas tras empatar 2-2 en el estadio Romelio Martínez y quedarse con la serie por un marcador global de 3-2.

El compromiso fue intenso desde el arranque y tuvo emociones en ambos arcos, con 5 minutos de adición, en el minuto 100 los visitantes perdieron una pena máxima en pies de Dayro Moreno.

Once Caldas abrió el marcador al minuto 15 con un golazo de Pipe Gómez, mientras que Junior reaccionó antes del descanso gracias a Lucas Monzón, quien igualó en un tiro de esquina.

Independiente Santa Fe tiene rival: Listas las semifinales de la Liga Betplay

Lea también Selección Colombia: Federación anunció nueva fecha para partido de despedida en El Campín

En la segunda mitad, el conjunto barranquillero logró remontar parcialmente con un tanto de Cristian Barrios al minuto 66. El atacante aprovechó una asistencia de Guillermo Paiva para definir dentro del área y poner el 2-1 que acercaba al Junior a la clasificación.

Sin embargo, Once Caldas no bajó los brazos y siguió presionando en el tramo final del compromiso. La insistencia tuvo recompensa al minuto 85, cuando Lucas Monzón terminó enviando el balón a su propia portería en una acción desafortunada que decretó el 2-2 definitivo.

A pesar del empate, el equipo dirigido por Alfredo Arias hizo valer la victoria conseguida en Manizales y aseguró su presencia en las semifinales, donde ahora se enfrentará a Santa Fe en una serie que promete alta tensión y protagonismo entre dos históricos del fútbol colombiano, la ida será el sábado a las 8:30 p. m. en El Campín.

Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentan en la otra llave de semifinal de la Liga Betplay

El conjunto pijao mostró solidez táctica y efectividad ofensiva en el estadio Libertad. Los goles de la victoria fueron obra de Jersson González Niño y Juan Pablo Torres, quienes aprovecharon los espacios dejados por el cuadro nariñense para sentenciar la eliminatoria. En el compromiso de ida, disputado en Ibagué, el único tanto había sido convertido por Luis Fernando Sandoval.

El equipo ibaguereño ratificó así el buen semestre que atraviesa, no solo en el campeonato colombiano, sino también en la Copa Libertadores de América, torneo en el que marcha con opciones claras de clasificación en la fase de grupos.

En las semifinales del fútbol colombiano deberá enfrentar a Atlético Nacional, equipo que es dirigido por Diego Arias y que también llega como uno de los grandes favoritos al título.