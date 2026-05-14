El entrenador de Deportes Tolima, Lucas González, destacó el rendimiento de su equipo luego de eliminar a Deportivo Pasto en la serie de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 con un marcador global de 2-0.

Lucas González respondió a Risueño tras eliminar al Pasto: “Fuimos muy superiores”

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El técnico pijao valoró el compromiso de sus jugadores y aprovechó la rueda de prensa para responder a la polémica generada tras el partido de ida, cuando Jonathan Risueño aseguró que el conjunto nariñense había sido superior pese a la derrota en Ibagué.

Tras sellar la clasificación en el estadio Libertad, González inició felicitando a su plantel por el esfuerzo realizado durante el semestre, marcado por la acumulación de partidos y el desgaste físico.

“Muy buenas noches, muchas gracias por tus felicitaciones. A los chicos felicitarlos porque me preguntabas por la dificultad de tener tantos partidos. Hemos jugado muchos partidos nosotros en este semestre con muy poco tiempo. Así que hay que felicitar el compromiso, la entrega”, expresó el entrenador.

González lanzó pulla a Risueño luego de la clasificación de Deportes Tolima sobre Pasto

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El estratega también resaltó la importancia de todo el grupo y la competitividad interna que ha mantenido el equipo durante la campaña: "Como yo les digo a ellos, no hay titulares y suplentes, hay unos jugadores que inician, otros que finalizan”, añadió el técnico, quien volvió a rotar piezas durante la serie.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando respondió a las declaraciones que surgieron después del juego de ida. González dejó claro que no comparte la percepción de que la llave haya sido equilibrada y defendió la superioridad futbolística de su equipo sobre el cuadro volcánico.

“Cada partido trae su afán y cada partido te exige unas características diferentes. Yo creo que iniciaste tu pregunta diciendo que la llave había sido muy pareja. Ahí la verdad no estoy de acuerdo, creo que nosotros hemos sido táctica y futbolísticamente muy, muy superiores a ellos”, afirmó con contundencia el entrenador del Tolima.