La Federación Colombiana de Fútbol confirmó oficialmente un cambio en la fecha del partido de despedida de la Selección Colombia de Mayores, evento denominado “La Recta Final”, que servirá como preparación antes de los próximos compromisos internacionales del combinado nacional.

Selección Colombia: Federación anunció nueva fecha para partido de despedida en El Campín

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

La Federación explicó que la modificación obedeció a diferentes compromisos institucionales y operativos programados en el país para ese fin de semana (Elecciones presidenciales), situación que impidió confirmar el desarrollo del partido en la fecha inicialmente prevista.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública y a los aficionados que el partido de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores, La Recta Final, se disputará el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m.”, señaló la entidad en el comunicado oficial sobre el juego contra Costa Rica.

Boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia

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La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las tres etapas para la venta de la boletería del partido contra Costa Rica.

La primera etapa será de preventa para usuarios de la tarjeta de crédito oficial de la Selección Colombia, la Tarjeta de Crédito Visa Infinite, la Tarjeta de Crédito Mastercard Black, la Tarjeta de Crédito American Express Platinum y la Tarjeta de Crédito American Express Metal de Bancolombia.

Esta fase será desde las 8:00 A.M. del 14 de mayo las 7:59 A.M. del 15 de mayo.

Por otro lado, la segunda etapa será para los usuarios de Bancolombia que paguen con las tarjetas de crédito de Bancolombia y débito Mastercard - Bancolombia que permita realizar transacciones no presentes.

Esta fase será válida desde las 8:00 A.M. del 15 de mayo hasta las 7:59 A.M. del 16 de mayo.

Finalmente, el público general podrá adquirir sus entradas desde el 19 de mayo con todas las tarjetas y PSE.

Precios de las boletas del partido de despedida de la Selección Colombia

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Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)

Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)

Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)

Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)