Atlético Nacional empezó de manera inmejorable su camino en la nueva edición de la Liga BetPlay, pues se impuso por 4-0 a Boyacá Chicó en la primera fecha del campeonato, demostrando un buen poder ofensivo pese a las ausencias de Marino Hinestroza y de Alfredo Morelos (que está culminando su incorporación al ‘Verdolaga’), además de lograr mantener su arco en cero.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias, que en este mercado de fichajes se despidió de Billy Arce, Joan Castro, Camilo Cándido y Facundo Batista, está muy cerca de darle salida a otro de sus futbolistas.

Lea también: Nacional recupera figura para la Liga BetPlay tras sanción

En otras noticias: detalles del 'partido del siglo' entre Nacional y el Inter Miami

Defensor de Nacional jugaría en exótica liga europea en este 2026

De acuerdo con información de la periodista Pilar Velásquez, el lateral izquierdo Andrés Salazar está muy cerca de emigrar al fútbol europeo para militar en el Riga FC de Letonia, canterano de Atlético Nacional de 23 años que también ha vestido la camiseta del club bogotano de Fortaleza.

Al parecer, con la llegada de Milton Casco a Nacional, el lateral antioqueño se vería altamente relegado en su posición y las directivas le tendrían la alternativa de probar suerte en el fútbol europeo, más teniendo en cuenta que Nacional solo puede inscribir 25 jugadores para sus competencias tras la reducción impuesta por la Dimayor para este 2026.

Lea también Marino Hinestroza NO jugaría en Boca Juniors; impensado equipo superó la oferta

Los números de Andrés Salazar en Nacional

Salazar fue uno de los futbolistas que más utilizó el técnico Diego Arias en la pasada Liga BetPlay, logrando disputar un total de 16 partidos, 4 de ellos en la fase de cuadrangulares, demostrando así su talento y habilidad como lateral.

Por otro lado, en lo que respecta a su participación en la pasada Copa BetPlay, el jugador disputó 7 partidos, aportando un gol y una asistencia a la campaña de Nacional que terminó con su coronación en la final ante Independiente Medellín.